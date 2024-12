Apesar da negativa do Corinthians, a Fatal Model não desistiu de uma parceria com o clube para a contratação de Paul Pogba. A empresa garantiu nesta quarta-feira, 18, que segue à disposição para viabilizar o negócio e até buscar outras formas de acordo para expor a sua marca na camisa alvinegra ou de outros times na Série A.

O sócio e diretor da empresa do ramo de acompanhantes para adultos, Samuel Ongaratto, explicou em entrevista que a proposta foi enviada e, a partir de um aceite, as possibilidades de patrocínios em propriedades corintianas seriam exploradas. Atualmente, a marca está estampada em painéis de LEDs da Neo Química Arena.

“Estamos abertos para discussão. Fizemos uma proposta que se deteve muito mais na possibilidade do que podemos fazer em termos de valor, mas como isso se daria seria preciso esmiuçar com o Corinthians”, disse Ongaratto.

A ideia é mantida mesmo um dia depois do Corinthians divulgar uma nota nas redes sociais em que confirmava o recebimento da proposta, mas afirmando que ‘não havia negociação em andamento’.

“A gente vem negociando com vários times de Série A e o Corinthians é um deles, para nós seria obviamente importantíssimo. Seguimos à disposição ”, prosseguiu Ongaratto.

Modelo Luan

O modelo de negócio poderia ser o mesmo utilizado pelo Vitória para a contratação de um jogador conhecido da torcida corintiana: o atacante Luan. Segundo Ongaratto, o Vitória precisava de ajuda financeira em janeiro deste ano para a contratação do jogador, que vinha de uma segunda passagem apagada pelo Grêmio. Atualmente, a Fatal Model estampa, por exemplo, o uniforme da equipe.

Como empresa do segmento adulto, o diretor reconheceu que a empresa em determinado momento sofre algum tipo de preconceito. Ainda assim, se mostra atuante em buscar novos parceiros na Série A seja para patrocinar ou contratar jogador.

“É comum certos desafios morais com relação à Fatal Model”, disse Ongaratto. “A nossa missão maior aqui é trazer informação sobre o mercado de acompanhantes. A informação é a principal arma contra o preconceito.”

Pogba teve encerrado seu contrato que iria até junho de 2026 com a Juventus. O campeão do mundo com a seleção francesa em 2018 foi flagrado no exame antidoping em setembro de 2023. Inicialmente, com o teste de positivo para testosterona, Pogba foi punido pela Wada (Agência Mundial Antidoping, em inglês) por quatro anos e, depois, teve a pena reduzida para 18 meses após revisão no CAS (Corte Arbitral do Esporte).

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.