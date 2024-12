Fatal Model se torna maior doador da vaquinha do Corinthians

A plataforma de acompanhantes Fatal Model anunciou nesta quarta-feira, 18, uma doação de 200 mil reais para a campanha de quitação da dívida de mais de 710 milhões de reais entre o Corinthians e a Caixa Econômica Federal, oriunda da construção da Neo Química Arena. Com o aporte, a empresa se torna a maior doadora individual da ação.

A vaquinha, que mobilizou grandes personalidades e torcedores, já arrecadou mais de 31,7 milhões de reais até o momento. Agora, a Fatal Model lidera a lista de maiores doadores, superando o influenciador Bruno Alexssander, conhecido como Buzeira.

VALEU, FIEL!

Foram muitas mensagens de carinho e apoio pra nós da Fatal Model. E como sempre acreditamos no Corinthians, fizemos hoje como retribuição uma doação de R$ 200.000,00 pra Arena Corinthians! Doe você também! Convidamos os patrocinadores do Timão para doar! @nike… pic.twitter.com/lBHBz4fjU5 — Fatal Model (@FatalModel) December 18, 2024

Para oficializar a doação, a empresa divulgou um vídeo com sua diretora de comunicação, Nina Sag, acompanhada dos ídolos corinthianos Edilson, Vampeta e Marcelinho Carioca. No material, o grupo reafirmou o compromisso da empresa com o clube.

“Após expressarmos o desejo de apoiar o Corinthians, muitos torcedores se mostraram favoráveis a receberem uma contribuição da Fatal Model. Dessa forma, como forma de retribuição a essa receptividade, optamos por doar R$ 200 mil nesta ação incrível que tem envolvido os corinthianos”, afirmou a diretora no comunicado.

Embora tenha demonstrado interesse em patrocinar a possível chegada do francês Paul Pogba ao Corinthians, a Fatal Model não avançou. O impasse foi por parte do Timão, que negou publicamente a negociação com a marca.

Fundada em 2016, a Fatal Model tem 50 mil acompanhantes cadastrados, 22 milhões de usuários mensais e mais de 3 milhões de contratantes. A empresa tem outras atuações no esporte, patrocinando clubes como Vitória, Ponte Preta e Paysandu.