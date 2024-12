Corinthians desmente empresa que se ofereceu para pagar Pogba

A eventual contratação do meia-atacante Paul Pogba pelo Corinthians ainda está longe de ser concretizada. O clube desmentiu na noite desta segunda-feira, 16, que estaria negociando com a empresa Fatal Model para trazer o francês de 31 anos.

Horas antes, no entanto, no perfil da própria empresa do mercado de acompanhantes para o segmento adulto, a diretora de comunicação Nina Sag disse que estava, sim, em negociação com o Corinthians.

“A Fatal Model confirma essa intenção [de ser parceiro na contratação do Pogba]. Enxergamos nesse movimento uma oportunidade única para o futebol brasileiro e todas as marcas envolvidas”, disse Nina.

A Fatal Model confirma: demos início a negociação com o Corinthians para ajudar a trazer Paul Pogba! 🇫🇷⚽

Imagina o craque vestindo a camisa do Timão? Vamos juntos transformar esse sonho da Fiel em realidade. pic.twitter.com/MJKibORoHX — Fatal Model (@FatalModel) December 16, 2024

Em resposta nas redes sociais, sem desmentir ou confirmar a negociação com Pogba, o Corinthians deu a sua versão:

“O departamento de Marketing do Sport Club Corinthians Paulista vem a público informar que recebeu um e-mail da empresa Fatal Model, porém não há negociação em andamento. O Clube agradece o interesse da empresa”, diz o texto.

O departamento de Marketing do Sport Club Corinthians Paulista vem a público informar que recebeu um e-mail da empresa Fatal Model, porém não há negociação em andamento. O Clube agradece o interesse da empresa. — Corinthians (@Corinthians) December 16, 2024

Nem mesmo dentro do Corinthians o nome de Pogba é consenso. A prioridade na montagem do elenco são para outras posições que não o meio-campo. Ainda assim, a Fatal Model sinalizou com R$ 3 milhões a R$ 4 milhões para a contratação do jogador.

Pogba teve encerrado seu contrato que iria até junho de 2026 com a Juventus. O campeão do mundo com a seleção francesa em 2018 foi flagrado no exame antidoping em setembro de 2023. Inicialmente, com o teste de positivo para testosterona, Pogba foi punido pela Wada (Agência Mundial Antidoping, em inglês) por quatro anos e, depois, teve a pena reduzida para 18 meses após revisão no CAS (Corte Arbitral do Esporte).

