Fabrício Bruno se declara ao Cruzeiro em apresentação

Fabrício Bruno, reconhecido zagueiro brasileiro, está em evidência ao aceitar um novo desafio em sua carreira após atuar por três anos no Flamengo. Recentemente, ele foi anunciado como reforço do Cruzeiro, clube que marca o início de sua carreira no futebol profissional.

Publicidade

Aos 28 anos, Fabrício busca estabelecer-se como uma liderança no elenco celeste, levando consigo a experiência acumulada no Flamengo. Em recentes declarações, o zagueiro enfatizou sua determinação em superar novos desafios e contribuir de forma expressiva para o sucesso do time mineiro.

“Sempre gostei de desafio, e é o Cruzeiro, um clube especial, um clube da minha cidade, é o clube do meu coração, eu tenho que me posicionar, nunca fui um cara covarde de ficar me escondendo, sempre dei a cara a tapa, falei com o presidente que eu sempre fiz assim, nos momento de crise eu sempre coloquei a cara a tapa, não tem problema nenhum, estou aqui para isso, nunca vou me esconder, fico feliz de estar aqui. Prometo que entrega, resultado, garra e vontade nunca vão faltar”

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Razões para a Saída de Fabrício Bruno do Flamengo

Fabrício Bruno compartilhou que, apesar de sua gratidão ao Flamengo, não se adequava ao perfil desejado pelo técnico Filipe Luís para ser um titular da equipe carioca. Durante sua passagem, o zagueiro participou de 150 jogos e conquistou quatro títulos; contudo, buscando mais protagonismo, decidiu que era hora de seguir em frente.

A decisão de deixar o Flamengo foi vista como uma chance de evoluir e alcançar seu objetivo de retornar à Seleção Brasileira. Fabrício expressou a necessidade de mais visibilidade e tempo de jogo, o que acredita ser mais viável agora no Cruzeiro.

Publicidade

“O Flamengo foi um clube especial. Foram três anos, 150 jogos, quatro títulos conquistados, tive momentos felizes, mas momentos tristes também. Não tenho nenhum motivos para reclamar do clube, pelo contrário, só tenho a agradecer. Jogo futebol há 28 anos e tenho muito a entregar ao futebol. Talvez pelo posicionamento de eu não fazer parte do perfil, tem coisas em mim que não interessam ao treinador, então eu sou o tipo de jogador que vai me posicionar. Tenho que me posicionar, porque lutei tanto para conquistar as cosias na minha vida e nada para mim foi fácil. Quando eu tenho a oportunidade, eu me manifesto, porque chega um momento em que você tem que ser firme e seguro daquilo que você deseja, em momento nenhum eu transferi responsabilidade, foi eu mesmo que pedi para sair e para ser negociado”

Histórico de Fabrício Bruno no Cruzeiro

O retorno de Fabrício ao Cruzeiro marca sua segunda passagem pelo clube que o revelou ao futebol nacional. Entre 2016 e 2019, o zagueiro participou de 34 partidas e marcou um gol. Antes de sua saída, ele adquiriu experiência ao ser emprestado à Chapecoense, onde jogou 60 vezes, marcando dois gols.

No entanto, a relação entre Fabrício e o Cruzeiro nem sempre foi tranquila. Em 2019, ele enfrentou uma disputa judicial buscando a rescisão unilateral do contrato devido a pagamentos atrasados, levando à sua saída definitiva em 2020.

Negociação para o Retorno ao Cruzeiro

Antes de retornar ao Cruzeiro, Fabrício Bruno estava em meio a problemas jurídicos que resultaram em sua saída do clube. Durante esse tempo, houve negociações com o Red Bull Bragantino, que não se concretizaram por questões legais. Após a rescisão contratual, o Cruzeiro manteve 25% dos direitos econômicos do jogador.

Fabrício Bruno demonstrou seu desejo de voltar ao clube que o alavancou, motivado por um sentimento de gratidão e a oportunidade de retribuir a confiança que o Cruzeiro depositou em seu potencial.

Objetivos de Fabrício Bruno no Cruzeiro

O zagueiro vê no Cruzeiro o ambiente ideal para alcançar seus objetivos profissionais. Busca consolidar-se como titular indiscutível e ajudar a equipe a atingir suas metas na temporada. Além disso, Fabrício Bruno espera que seu desempenho no clube chame a atenção da Seleção Brasileira, visando um retorno à equipe nacional.

“Eu me senti desconfortável, eu precisava sair, eu preciso jogar, preciso aparecer, preciso voltar a jogar pela Seleção, e o Cruzeiro é um time que me dá totais condições para isso, fui para Seleção com o Matheus Pereira, com o William, são grandes jogadores, então eu tenho que me posicionar, as pessoas vão achar que eu corri do desafio de brigar por posição, mas não corri. Quando aparece um clube desse tamanho no seu radar, não penso nem meia vez antes de vir. Tive inúmeras ligações com o Pedrinho, com o Alexandre, foi um processo doloroso, praticamente não tirei férias”

Com uma mentalidade focada no esforço, Fabrício Bruno está decidido a escrever um novo capítulo de sucesso em sua carreira, agora defendendo a camisa do Cruzeiro, um clube de especial significado em sua trajetória pessoal e profissional.