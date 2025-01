Fabrício Bruno desabafa e revela que houve tensão entre Flamengo e Cruzeiro

O Cruzeiro iniciou a temporada do Campeonato Mineiro com uma vitória importante contra o Tombense, vencendo por 1 a 0. Entretanto, um dos destaques recentes do clube foi a contratação do zagueiro Fabrício Bruno. Adquirido por R$ 44 milhões, o defensor assinou contrato até o final de 2028, encerrando uma disputa acirrada entre equipes interessadas em seu passe.

Publicidade

Fabrício Bruno compartilhou que o processo de negociação afetou sua preparação pessoal. Durante esse período, optou por não treinar, preferindo permanecer em casa e focar em resolver as pendências que envolviam sua transferência. Quando o acordo começou a se concretizar, ele sentiu que era o momento de se preparar fisicamente para a estreia, embora de forma moderada.

Paula Reis / Flamengo



Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Como foi o retorno do zagueiro ao Cruzeiro?

A volta de Fabrício Bruno ao Cruzeiro representou um retorno às suas raízes futebolísticas, já que ele foi revelado no clube. Apesar de ter outras ofertas em negociação, Fabrício deixou claro que sua prioridade sempre foi retornar ao Cruzeiro. O defensor destacou seu comprometimento com essa decisão, recusando propostas de outros clubes, inclusive de times de destaque como o Flamengo.

Publicidade

Sua adaptação ao time celeste, segundo o próprio jogador, foi notavelmente simples. Ele comentou que sua familiaridade com o ambiente e os membros do clube facilitou essa transição, que, em outras situações, poderia demorar meses.

“Durante todo esse processo de negociação, eu confesso que minha cabeça não estava bem. Então, eu nem treinava. Ficava mais em casa, tentando assimilar tudo, resolver tudo. Tinha outras coisas se encaminhando. Falei: “Não, trava tudo, porque é a minha prioridade máxima voltar”. Estava muito convicto da decisão. Tive outras ligações de treinadores, mas dei minha palavra. O próprio Flamengo queria que fosse para outro lugar. Eu disse que não iria.”, explicou o jogador.

Qual a relação de Fabrício Bruno com outros jogadores do campeonato?

Dentro do estadual, Fabrício Bruno tem se destacado não só pela habilidade em campo, mas também pela boa convivência com adversários, como Hulk, do Atlético-MG. Apesar de enfrentar desafios em campo contra o atacante, mantém uma relação de respeito mútuo fora das quatro linhas.

Publicidade

O respeito e a ética profissional têm guiado seus embates, mostrando que a rivalidade é um aspecto exclusivo do jogo e que, fora dele, o convívio é pacífico.

Como Fabrício se posiciona na equipe para o Campeonato Mineiro?

A estreia de Fabrício Bruno na temporada mostra que ele está destinado a ser um dos pilares da defesa do Cruzeiro. Iniciando como titular ao lado de João Marcelo, o zagueiro desempenha um papel crucial no campo e dá exemplo de profissionalismo e comprometimento para seus colegas de equipe.

Para a partida contra o Tombense, ele e outros titulares foram poupados para preservar suas condições físicas, demonstrando o cuidado do clube em otimizar o desempenho dos atletas ao longo da temporada.

O que esperar dos próximos passos de Fabrício Bruno com o Cruzeiro?

Com um contrato de longa duração, Fabrício Bruno promete ser uma presença constante na defesa do Cruzeiro. Seu retorno representa não apenas uma aposta em seu potencial técnico, mas também uma reafirmação do time em criar vínculos fortes com jogadores comprometidos com sua causa.

Conforme a temporada avança, a expectativa é que Fabrício Bruno continue a despontar como um dos maiores expoentes do time, contribuindo para as ambições do Cruzeiro no Campeonato Mineiro e outras competições.