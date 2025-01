Ex-jogador do Botafogo detona Bruno Lage: “Ele é horroroso”

Em 2023, o Botafogo atravessou um período complicado, especialmente com a gestão do técnico português Bruno Lage. Nomeado após a saída de Luís Castro, a passagem de Lage pela equipe carioca foi breve e repleta de desafios.

Bruno Lage assumiu o comando da equipe em julho de 2023, permanecendo até outubro do mesmo ano. Durante este tempo, o time obteve 4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas em 15 partidas, resultando em um aproveitamento de 42,2%. Os torcedores e a equipe mostraram insatisfação após uma sequência de cinco jogos sem vitórias, culminando em um empate contra o Goiás que levou à demissão de Lage.

Principais Desafios Enfrentados por Bruno Lage

Lage enfrentou vários desafios, tanto dentro quanto fora de campo. Um dos principais foi a integração de estrelas renomadas como Diego Costa. A presença de Costa gerou questionamentos sobre como utilizá-lo de forma eficiente ao lado de Tiquinho Soares, que era considerado o melhor jogador do Botafogo na época.

A gestão do elenco também foi um desafio significativo. Houve relatos de desentendimentos entre jogadores e comissão técnica, além de alegações de que alguns jogadores não concordavam com as táticas propostas por Lage. Seu estilo, frequentemente visto como conservador e previsível, não trouxe o sucesso esperado e falhou em conquistar a confiança total do time.

Percepções Após a Saída de Bruno Lage

Mesmo após a saída de Lage, as críticas ao seu trabalho continuaram. Uma entrevista notável foi dada por Rafael, ex-jogador do Botafogo, que mesmo sem ter trabalhado diretamente com Lage devido a uma lesão, expressou descontentamento com o que observou durante treinos e jogos. Ele classificou a atuação de Lage como abaixo das expectativas.

“A gente teve muita troca naquela época. Eu acho que o divisor de águas daquela época, hoje eu posso falar sobre isso, foi o Diego Costa vir. Assim, eu gosto do Diego Costa. Eu gosto muito dele, não tenho nada contra ele. Mas ele veio com menção clara do Lage também, entendeu? Tipo, vem. E o Tiquinho era o nosso melhor jogador, na época. E aí eu acho que o Lage não botava o Tiquinho com Diego Costa. Eu, assim, sinceramente, acho o Lage muito mau treinador. Eu acho que ele é horroroso”

Rafael negou qualquer envolvimento em intrigas que poderiam ter levado à saída do técnico, afirmando que seu papel foi limitado devido à lesão. Ele compartilhou sua opinião sobre as escolhas táticas de Lage, concordando com a crítica de que o treinador não conseguiu aproveitar plenamente o potencial do elenco.

“Eu não trabalhei com ele. Então, assim, não dá pra falar… O que eu via, eu achava ele muito ruim, assim, nos treinos e tal. Só que, eu não sou quem decidia. Eu sou jogador de futebol. Eu não estava nem jogando”

Lições Aprendidas pelo Botafogo

A passagem de Bruno Lage pelo Botafogo destacou a importância de uma gestão integrada e coesa. Ter um técnico que entenda a cultura do clube e gerencie bem as relações internas é fundamental para o sucesso em campeonatos de alto nível.

Adicionalmente, esse período ressaltou a necessidade de equilibrar jogadores experientes com jovens talentos dentro de um esquema tático eficiente. As lições tiradas desta experiência podem orientar a estrutura e o planejamento do clube nas próximas temporadas, visando a retomada de uma posição de destaque no cenário do futebol brasileiro.