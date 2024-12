Estêvão fica no top-5 de jovens de 2024, diz pesquisa

Uma pesquisa do observatório de futebol CIES elencou as principais revelações do futebol mundial em 2024. O primeiro colocado da lista foi o zagueiro Pau Cubarsí, do Barcelona, seguido por Kobbie Mainoo, do Manchester United, Julio Soler, do Lanús, e Estêvão, do Palmeiras.

Publicidade

O defensor que lidera o estudo é um dos grandes destaques do Barça. Aos 17 anos, Cubarsí já soma 44 partidas pela equipe blaugrana e é titular absoluto.

Estêvão, o brasileiro melhor colocado do levantamento, também tem 17 anos. O meia-atacante do Verdão é um dos grandes nomes da temporada no Brasil e já está negociado com o Chelsea, da Inglaterra.

Publicidade

Outros brasileiros figuraram em boas posições. Breno Bidon, volante do Corinthians, foi o 10° colocado, e Pedro, atacante do Zenit, apareceu em 14º.

O ranking levou em conta a pontuação de experiência do CIES. Esse número leva em consideração os minutos jogados em partidas oficiais no nível profissional em 2024, ponderados pelo nível esportivo dos jogos e pelos resultados.

Apenas jogadores nascidos depois de 27 de novembro de 2004 foram colocados na lista. No entanto, atletas já consolidados profissionalmente em 2023 (ou antes), como Lamine Yamal, não entraram na lista.

Publicidade

As revelações de 2024, segundo o CIES