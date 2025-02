Esses são os recordes mais absurdos do futebol

O futebol é um esporte repleto de momentos memoráveis e feitos extraordinários que ficam gravados na história. Entre esses feitos, alguns recordes se destacam por sua grandiosidade e impacto no esporte. Este artigo explora alguns dos recordes mais impressionantes do futebol, desde conquistas individuais até eventos históricos que marcaram gerações.

Cristiano Ronaldo comemorando – Créditos: depositphotos.com / CristianoBarni

Quantos gols Cristiano Ronaldo marcou em jogos oficiais?

Cristiano Ronaldo é um dos maiores artilheiros da história do futebol. Até 2025, ele acumulou um total de 916 gols em jogos oficiais. Este feito notável é resultado de sua habilidade, determinação e longevidade no esporte. Ronaldo tem sido uma figura central em clubes como Manchester United, Real Madrid e Juventus, além de sua contribuição significativa para a seleção portuguesa.

Quem marcou o maior número de gols em uma única partida?

O recorde de maior número de gols marcados por um jogador em uma única partida pertence a Archie Thompson. Em 2001, durante uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo, Thompson marcou 13 gols pela Austrália contra Samoa Americana. Este feito extraordinário destacou a disparidade entre as equipes, mas também colocou Thompson nos livros de recordes do futebol.

Qual foi a maior audiência em um jogo de futebol?

O Maracanazo de 1950 é lembrado não apenas pelo resultado surpreendente, mas também pela impressionante audiência. Na final da Copa do Mundo de 1950, realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, 199.854 torcedores estavam presentes para assistir ao confronto entre Brasil e Uruguai. Este evento permanece como a maior audiência registrada em um jogo de futebol, um testemunho da paixão dos brasileiros pelo esporte.

Quais são os recordes de Lionel Messi?

Lionel Messi é um dos jogadores mais talentosos e premiados da história do futebol. Em 2012, ele estabeleceu o recorde de 91 gols em um único ano, superando a marca anterior de Gerd Müller. Além disso, Messi conquistou 8 prêmios Bola de Ouro e foi eleito 8 vezes o Melhor do Mundo pela FIFA, consolidando sua posição como um dos maiores de todos os tempos.

Quais são outros recordes notáveis no futebol?

Rafa Silva: Expulso em apenas 3 segundos de jogo, um dos cartões vermelhos mais rápidos da história.

Expulso em apenas 3 segundos de jogo, um dos cartões vermelhos mais rápidos da história. Robert Lewandowski: Marcou 5 gols em 9 minutos em uma partida da Bundesliga , um feito que demonstra sua incrível capacidade de finalização.

Marcou 5 gols em 9 minutos em uma partida da , um feito que demonstra sua incrível capacidade de finalização. Pelé: O único jogador a vencer 3 Copas do Mundo, em 1958, 1962 e 1970, um recorde que ainda não foi igualado.

Esses recordes não apenas destacam a habilidade e o talento dos jogadores, mas também capturam a essência do futebol como um esporte de momentos inesquecíveis. Cada recorde é uma celebração do que torna o futebol tão especial para milhões de fãs ao redor do mundo.

