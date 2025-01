‘Era Victor’ no Atlético MG: veja as contratações

Desde que Victor Bagy assumiu como diretor de futebol do Atlético Mineiro em fevereiro de 2024, ele tornou-se uma peça-chave nas movimentações do clube no mercado. Este período foi pontuado por contratações estratégicas que impactaram a composição do elenco e moldaram a estratégia da equipe. Conhecido por sua liderança, o ex-goleiro integra um comitê responsável por decisões que afetam o futuro do clube.

Recentemente, a chegada do lateral-direito Natanael, do Coritiba, destacou-se entre as movimentações do clube. Mesmo sem um anúncio oficial, Natanael já se integrou à delegação nas competições da FC Series, indicando que sua estreia é iminente. Além disso, os volantes Gabriel Menino e Patrick Silva foram contratados, como parte de um acordo que envolveu a venda de Paulinho ao Palmeiras.

Contratações Destacadas de 2024

Em 2024, cinco aquisições sob a direção de Victor ganharam destaque. Entre elas, os zagueiros Lyanco e Junior Alonso, vieram para fortalecer a defesa. Fausto Vera e Deyverson também foram incluídos, fortalecendo a equipe para competições nacionais.

Investimentos Durante a Gestão de Victor

Sob a gestão de Victor Bagy, o Atlético Mineiro investiu R$ 108,1 milhões em novos talentos, superando o orçamento de seu antecessor, Rodrigo Caetano, ao longo de três anos. Este investimento é cuidadosamente discutido e aprovado por um comitê, formado por investidores e dirigentes do clube.

O comitê, que inclui Victor Bagy, Rafael Menin, Renato Salvador, Bruno Muzzi e Daniel Vorcaro, busca otimizar tanto o desempenho quanto a competitividade financeira do clube, refletindo uma colaboração sólida entre as partes envolvidas.

Impacto do Comitê de Futebol nas Decisões de Contratação

O comitê de futebol exerce um papel crucial nas decisões do Atlético Mineiro. Composto por Victor Bagy e outros importantes investidores e dirigentes, o grupo planeja as aquisições e negociações de jogadores. Essa abordagem colaborativa permite uma avaliação abrangente de todos os aspectos das contratações, desde o impacto financeiro até as contribuições técnicas ao time.

O processo decisório conjunto minimiza riscos financeiros e esportivos, garantindo que as aquisições sigam as metas de longo prazo do clube. A experiência e compreensão de Victor sobre o futebol brasileiro proporcionam insights valiosos ao comitê, equilibrando ambições competitivas com os recursos disponíveis.

O alinhamento entre Victor Bagy e o comitê reflete um período de mudança para o Atlético Mineiro, caracterizado por investimentos robustos e um planejamento estratégico cuidadoso. A continuidade deste projeto visa consolidar a posição do clube entre os principais do futebol brasileiro, objetivando títulos e um crescimento sustentável.