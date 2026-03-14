No início da década de 1990, o futebol europeu assistia à ascensão de uma equipe técnica, taticamente inovadora e repleta de jogadores cobiçados pelos maiores clubes do mundo. A seleção iugoslava ostentava o título mundial juvenil, abrigava o então campeão europeu de clubes e tratava a classificação para grandes torneios como formalidade.

O rumo dessa equipe, no entanto, foi interrompido longe dos gramados. Compreender por que a forte seleção da Iugoslávia foi expulsa da Copa de 1994 por causa da guerra civil exige analisar as decisões do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

O desmembramento violento do país gerou embargo global que obrigou entidades esportivas a suspenderem a equipe de todas as competições internacionais.

A origem da punição

A crise na Península Balcânica ganhou contornos de conflito armado a partir de 1991, quando repúblicas como Eslovênia e Croácia declararam independência do governo central de Belgrado. A rápida escalada da violência, agravada pela subsequente Guerra da Bósnia, exigiu intervenção direta da comunidade internacional.

O primeiro grande impacto nos esportes de alto rendimento foi registrado em meados de 1992. A Iugoslávia já estava devidamente classificada para a Eurocopa daquele ano, na Suécia, mas foi retirada do torneio faltando menos de duas semanas para a partida inaugural. A Dinamarca, convocada às pressas para herdar a vaga, acabou se sagrando campeã da edição.

O isolamento geopolítico e esportivo se aprofundou nos anos seguintes. Impedida de disputar as eliminatórias europeias, a federação iugoslava perdeu formalmente o direito de tentar a qualificação para o Mundial dos Estados Unidos.

O bloqueio competitivo imposto aos atletas permaneceu ativo durante todo o período agudo da guerra, sendo flexibilizado apenas no fim de 1995, o que custou à equipe não apenas a Copa de 1994, mas também a participação nas eliminatórias para a Eurocopa de 1996.

A Resolução da ONU e as determinações da Fifa

O afastamento compulsório não se tratou de um boicote voluntário da Fifa ou da Uefa, mas sim do cumprimento estrito de uma diretriz internacional de força maior. O marco legal dessa exclusão foi a Resolução 757, aprovada em 30 de maio de 1992 por 13 votos a favor e nenhuma oposição no Conselho de Segurança da ONU.