Endrick perde espaço na Seleção Brasileira

Endrick, uma nova promessa do futebol brasileiro, foi deixado fora da lista de convocação por Dorival Júnior na mais recente seleção. Desde que o técnico assumiu o comando em março de 2024, esta é a primeira vez que Endrick fica de fora. Atualmente jogador do Real Madrid, Endrick tem três gols desde a chegada de Dorival, incluindo um contra a Inglaterra em Wembley. No entanto, ele não participará dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 em novembro.

Dorival Júnior destaca a importância da paciência em relação à situação de Endrick. A transição do Palmeiras, onde era titular, para o renomado Real Madrid requer ajustes. Dorival reforça que os jogadores devem atuar regularmente em seus clubes para serem considerados para a seleção, algo que tem sido um desafio para Endrick.

Impacto do Desempenho de Outubro na Convocação

O desempenho de Endrick em outubro foi crucial para sua ausência na convocação. Durante o mês, ele participou de apenas uma partida e foi reserva em quatro jogos, sem entrar em campo. Com apenas 57 minutos jogados e sem marcar gols, seu desempenho contrasta com o de outros jogadores que se destacaram nas competições internacionais.

Luiz Henrique e Igor Jesus, ambos do Botafogo, aproveitaram bem suas oportunidades. Eles se destacaram nas partidas contra Chile e Peru, garantindo espaço na seleção e superando Endrick e Gabriel Martinelli na disputa pelas vagas.

Novidades na Convocação da Seleção Brasileira

Para os jogos contra Venezuela e Uruguai, algumas novidades surgiram na convocação. Guilherme Arana, do Atlético, retornou após se recuperar de uma lesão que o afastou das partidas de outubro. Vinícius Júnior, do Real Madrid, também foi novamente convocado após superar uma lesão no ombro.

Entre as novidades, está a inclusão do zagueiro Murillo, do Nottingham Forest e ex-Corinthians. Ele se junta aos experientes Eder Militão, Marquinhos e Gabriel Magalhães na defesa. Estêvão, do Palmeiras, que estava lesionado na convocação anterior, também foi chamado novamente.

O Futuro de Endrick na Seleção Brasileira

Ainda considerado uma promessa para o futuro da Seleção Brasileira, Endrick necessita de paciência e tempo para se adaptar ao Real Madrid. Espera-se que, ao recuperar seu ritmo, ele possa aumentar suas chances de retorno à seleção, consolidando sua posição entre os grandes talentos do futebol brasileiro.