Elenco do Palmeiras se reapresenta para 2025 sem Abel Ferreira

A temporada de 2025 começou oficialmente para o Palmeiras. Na tarde de segunda-feira, o clube paulista iniciou sua pré-temporada com a equipe reunida na Academia de Futebol. Este ano, o time se reforçou com duas novas contratações: Facundo Torres e Paulinho. A ausência do técnico Abel Ferreira, que está atuando à distância, marcou esse começo de trabalhos.

Os novos jogadores tiveram a oportunidade de conhecer seus colegas de equipe. Na reapresentação, os atletas passaram por diversas avaliações, incluindo análises clínicas, músculo-esqueléticas, neuropsicológicas e nutricionais. O retorno de Abel Ferreira está programado para o fim de semana, enquanto sua comissão técnica portuguesa lidera as atividades iniciais.

Novidades no Núcleo de Saúde e Performance

Além das mudanças no elenco, o Palmeiras reforçou seu Núcleo de Saúde e Performance. Três novos profissionais se juntaram à equipe: Lucas Freitas, com vasta experiência em clubes renomados, como coordenador de fisioterapia. Ângelo Alves, vindo do sub-20, se junta ao time de preparadores físicos. A fisioterapeuta Jéssica Fernandes, com experiência na equipe feminina do São Paulo, assume um papel vital na integração entre base e profissional.

Departamento Médico do Palmeiras Renovado

No final de 2024, o Palmeiras procurou minimizar problemas médicos, visando iniciar o ano com seu departamento médico quase desocupado. O foco está na recuperação do atacante Bruno Rodrigues de uma lesão grave no joelho, com atividades específicas já realizadas no final do ano passado.

Paulinho, nova contratação, também está sob atenção especial após cirurgia na tíbia. Com a retomada das atividades próxima, o Palmeiras busca uma recuperação eficiente para Paulinho e Bruno Rodrigues, permitindo que ambos voltem às suas melhores condições rapidamente.

Estreia do Palmeiras em 2025

O Palmeiras terá pouco mais de uma semana de preparação antes da primeira partida oficial da temporada. A estreia será contra a Portuguesa no Campeonato Paulista, marcada para 15 de janeiro, às 21h35, no Allianz Parque. Esse começo promissor reflete a ambição do Verdão em conquistar títulos em 2025.