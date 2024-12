Diniz demitido do Cruzeiro? Técnico desabafa sobre rumores

Fernando Diniz desabafou à imprensa, após vencer o Juventude, no último domingo, 8, e ter sua continuidade no Cruzeiro colocada em xeque. Sem alcançar o principal objetivo da temporada: a vaga na Copa Libertadores de 2025, prioridade da gestão de Pedro Lourenço, o técnico teve sua demissão cravada pela Rádio Itatiaia.

Publicidade

Questionado na coletiva de imprensa sobre a notícia, o treinador desabafou.”Até agora ninguém me falou ‘você está demitido’. Eu acho uma maneira espúria fazer isso com qualquer um. Caso isso não se confirme, que eu espero que isso seja mentira, porque eu custo a acreditar que uma pessoa possa chegar e falar que você está até o final de 2025, pelo menos, e depois de uma semana você estar fora do negócio”, disse.

“Sou sério e trato futebol com carinho, amor, e minha vida vai seguir. Me sinto extremamente desrespeitado, porque estou sabendo pela imprensa. O Alexandre me chamou, falou que tudo poderia acontecer, mas uma coisa muito vaga. Sabem mais do que vai acontecer comigo do que eu mesmo. Um desrespeito muito grande, muito mesmo”, prosseguiu Diniz.

Publicidade

O técnico ainda repetiu sua ideia de enxergar o jogo para além dos resultados: “Eu não vivo assim, acho uma mediocridade viver assim. Não me resumo ao placar final. Não sou campeão da Libertadores, sou muito mais do que isso, sou uma pessoa. Tevis fez um gol, vão exaltar. Se ele perder dois, ele não presta mais. Queremos mudança do que? Queremos sangue e audiência.”

Fernando Diniz no Cruzeiro

Diniz chegou ao Cruzeiro no dia 23 de setembro, assumindo o lugar de Fernando Seabra com a missão de classificar o time para a Libertadores e buscar o título da Copa Sul-Americana. A Raposa ficou com o vice da competição continental e terminou o Brasileirão em nono lugar.

Sob o comando de Diniz, o clube disputou 15 partidas, conquistando apenas três vitórias, seis empates e seis derrotas. O rendimento resulta em um aproveitamento de 33,3%.

Publicidade

O treinador, que levou o Fluminense ao título da Copa Libertadores de 2023, teve um 2024 conturbado. Após dividir funções no Tricolor e como interino na seleção brasileira, maus resultados culminaram em sua demissão do time carioca.