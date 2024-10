Deyverson revelou desejo de jogar no Boca Juniors

Na noite de terça-feira, 22, Deyverson voltou a ser o centro das atenções na CONMEBOL Libertadores. Jogando pelo Atlético-MG, o atacante foi o destaque ao marcar dois gols e dar uma assistência, ajudando a equipe a vencer o River Plate por 3 a 0 na Arena MRV. Este resultado na partida de ida das semifinais reforça sua importância no torneio continental.

A atuação de Deyverson reafirma seu impacto na competição, onde ele tem se sobressaído ao longo dos anos. Sua performance brilhante contra o River Plate reforça seu status como um adversário temido por clubes argentinos.

O Sonho de Deyverson com o Boca Juniors

Deyverson é um dos poucos jogadores a falar abertamente sobre seus sonhos, especialmente em relação ao Boca Juniors. Em 2023, enquanto atuava pelo Cuiabá, ele expressou ao Diário Olé da Argentina seu desejo de jogar pelo clube xeneize. Ouvir os fãs da La Bombonera entoando seu nome seria, segundo ele, uma experiência inesquecível.

Ele ressaltou sua admiração pelo estilo de jogo ofensivo do Boca, uma filosofia com a qual se identifica. Para Deyverson, um convite de Juan Román Riquelme, ícone do Boca e do futebol argentino, seria a realização de um sonho.

“Se um dia tocar meu telefone e me disserem: ‘Deyverson, venha jogar no Boca’… Eu gostaria muito, porque sou um jogador que vai para frente, e vejo que o Boca tem muito disso. Imagine receber uma chamada do Mister Riquelme, que foi o melhor junto com Maradona e Messi. Imagine o Riquelme falando comigo! Eu ficaria arrepiado! Com todo o respeito que tenho pelo Cuiabá, o time em que tenho contrato, mas digo que jogar no Boca é um sonho“

Próximos Compromissos de Atlético-MG e River Plate

Além da Libertadores, ambos os times têm compromissos importantes em suas respectivas ligas. O Atlético-MG enfrentará o Internacional em casa no Brasileiro no dia 26 de outubro, seguido pelo confronto de volta contra o River Plate no dia 29 de outubro na Libertadores. Posteriormente, enfrentará o Atlético-GO no dia 6 de novembro pela liga nacional.

Por sua vez, o River Plate jogará contra o Defensa y Justicia no dia 25 de outubro pelo Campeonato Argentino. Depois, receberá o Atlético-MG para o crucial jogo de volta da Libertadores no dia 29 de outubro. Finalmente, enfrentará o Banfield em casa no dia 2 de novembro por mais uma rodada do campeonato nacional.

Deyverson: Um Jogador de Momentos Decisivos

Deyverson possui uma longa história com a Libertadores, destacando-se em momentos chave, sobretudo quando vestia a camisa do Palmeiras. Sua habilidade de brilhar em partidas importantes faz dele um recurso inestimável para qualquer time que busca o título.

Seu talento para cativar os torcedores e sua vontade de enfrentar novos desafios são características que o mantiveram no topo do futebol sul-americano. Se um dia ele realizará o sonho de jogar no Boca Juniors, isso ainda é incerto, mas seu desempenho atual no Atlético-MG continua a demonstrar sua habilidade e determinação como atleta.