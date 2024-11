Desde 2022, Neymar acumula apenas 20 partidas

Desde a Copa do Mundo no Catar, entre novembro e dezembro de 2022, Neymar tem enfrentado uma série de desafios devido a lesões que o mantiveram longe dos gramados por longos períodos. Ele perdeu 94 jogos durante esse período, afetando sua participação em clubes como Paris Saint-Germain e Al-Hilal, além da seleção brasileira. Essas lesões recorrentes geraram discussões sobre o futuro e a duração de sua carreira.

Publicidade

O ciclo de lesões iniciou-se na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, quando Neymar machucou o tornozelo direito. Esse foi apenas o começo de uma sequência de problemas que o assolaram nos meses seguintes, levantando questionamentos sobre como prolongar a carreira de um jogador de talento excepcional, mas frequentemente afetado por lesões.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

As Principais Lesões de Neymar Após a Copa do Mundo

Depois da lesão no tornozelo na Copa do Mundo de 2022, novos desafios surgiram para Neymar em 2023. Enquanto defendia o Paris Saint-Germain em fevereiro, ele machucou novamente o mesmo tornozelo, necessitando de cirurgia para reparar os ligamentos. A intervenção foi crucial, dado seu histórico de lesões.

Em agosto de 2023, Neymar ainda não havia estreado pelo Al-Hilal quando sofreu duas lesões na coxa direita. A primeira foi menor, enquanto a segunda demandou cerca de quatro semanas de recuperação, postergando sua estreia no clube saudita.

A Gestão das Lesões Recentes por Neymar

O retorno de Neymar ao campo em outubro de 2024 foi um passo significativo em sua recuperação. Ele jogou na vitória do Al-Hilal contra o Al-Ain pela Liga dos Campeões da Ásia. No entanto, uma nova pancada no jogo contra o Esteghlal, do Irã, provocou dores que o afastaram novamente para tratamento, com uma recuperação prevista entre quatro e seis semanas.

Publicidade

Este período de recuperação, mais longo do que o planejado, ressalta os obstáculos complexos que Neymar enfrenta. O foco em tratamento e reabilitação na academia atual faz parte das estratégias para restaurar seu desempenho físico no auge.

Perspectivas para o Futuro de Neymar no Futebol

A continuidade da carreira de Neymar é muito debatida, especialmente comparada a estrelas como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que se mantiveram em alto nível por muitos anos. Gerenciar a carreira de Neymar, dados seus problemas físicos, pode necessitar de ajustes em seu estilo de jogo para reduzir o risco de novas lesões.

Se a recuperação atual se estender pelo período máximo previsto, Neymar pode não retornar aos jogos em 2024. Com o último jogo do Al-Hilal marcado para dezembro, a volta aos campos pode ocorrer apenas em janeiro de 2025, contra o Al-Orobah.

O futuro de Neymar dependerá do manejo adequado de sua condição física por ele, sua equipe médica e técnica, balanceando a expectativa de performance com a constante necessidade de cuidado para prevenir futuras lesões. Fãs e especialistas continuam acompanhando de perto sua trajetória no futebol internacional.