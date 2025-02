Delator de CPI diz que cartão amarelo foi ‘presente’ de Paquetá ao irmão

Novos detalhes da investigação de manipulação envolvendo Lucas Paquetá foram revelados pelo empresário Bruno Lopez de Moura na CPI das Apostas instalada no Senado. Segundo o delator, o meio-campista do West Ham e da seleção brasileira prometeu levar um cartão amarelo em partida do Campeonato Inglês contra o Aston Villa, em 12 de março de 2023, como “presente de aniversário” a seu irmão, Matheus Tolentino.

O depoimento de Bruno Lopez consta do relatório final apresentado pelo senador Romário (PL-RJ) na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, ao qual o diário Estadão teve acesso. Além de Paquetá, a denúncia envolve o atacante Luiz Henrique, herói do Botafogo na conquista da última Libertadores e recentemente vendido ao Zenit, da Rússia – à época da suposta irregularidade, ele atuava no Bétis, da Espanha. Ambos são acusados de forçarem cartões amarelos para favorecer apostadores, entre amigos e familiares.

O delator disse que “teve conhecimento prévio da manipulação” e fez uma aposta combinada de que Paquetá e Luiz Henrique seriam advertidos em seus jogos. Ele diz ter sido avisado do plano por seu contato, Marlon Bruno Nascimento da Silva – que é amigo de Matheus, irmão do jogador do West Ham. O relatório aponta que Marlon recebeu R$ 97.000 de Bruno Tolentino, tio de Lucas Paquetá, em cinco transações diferentes.

Caso Paquetá: entenda a denúncia, possível punição e cartões investigados

Antecedentes do delator

Bruno Lopez Moura foi apontado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) na Operação Penalidade Máxima como o líder de uma organização criminosa acusada de manipular jogos do Campeonato Brasileiro das séries A e B de 2022 e de Estaduais de 2023, para favorecer apostadores. O ex-jogador de futsal e empresário chegou a ser preso preventivamente e está solto desde agosto de 2023 sob medidas cautelares.

Os casos de Paquetá e Luiz Henrique, no entanto, envolvem partidas da elite europeia. O meia levou cartão amarelo em West Ham 1 x 1 Aston Villa, em 12 de março de 2023, dia do aniversário de 28 anos de seu irmão. Já Luiz Henrique foi advertido em jogo no mesmo dia, em empate em 1 a 1 entre Bétis e Villarreal.

A CPI vai pedir o indiciamento dos apostadores Thiago Chambó, William Pereira Rogatto, que se denominou “rei do rebaixamento” e foi preso pela Interpol em novembro, e Bruno Tolentino Coelho, tio de Lucas Paquetá.

Paquetá, por sua vez, está sendo investigado pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) por má conduta neste e em outros três jogos do West Ham entre 2022 e 2023, nos quais ele teria forçado cartões amarelos para beneficiar apostadores. O jogador de 27 anos negou as acusações e não compareceu à CPI. A imprensa inglesa cogita até o banimento do atleta como possível punição, apontando como agravante o fato de o meia não ter colaborado com as investigações.

O relatório final seria apresentado na última terça-feira, 11, pelo relator Romário, mas a sessão foi suspensa por não haver quórum mínimo. A CPI teria de ser encerrada no próximo dia 15, mas existe a possibilidade de prorrogá-la por 45 dias.

Segundo informações de Gabriel Reis, o Paparazzo Rubro-Negro, comentarista do programa Placar Aberto, o Flamengo monitora a situação e tem interesse na contratação de Lucas Paquetá, formado nas categorias de base do clube carioca.

Os jogos suspeitos de Paquetá

Paquetá foi denunciado por conta de quatro cartões amarelos suspeitos em jogos da Premier League entre os anos de 2022 e 2023, são eles:

West Ham 0x2 Leicester City (12/11/2022): Paquetá dá um carrinho em Soumaré e logo depois faz falta em Praet

West Ham 1×1 Aston Villa (12/03/2023): Aos 24 do segundo tempo, Paquetá da um carrinho duro, por trás, em McGinn

West Ham 3×1 Leeds United (21/05/2023): Aos 20 minutos do segundo tempo, Paquetá mata a saída de jogo da equipe adversária e leva o cartão amarelo

Bournemouth 1×1 West Ham (12/08/2023): Já nos acréscimos do segundo tempo, o brasileiro disputa no alto com um jogador do Bournemouth e recebe o amarelo por levar o cotovelo ao rosto do adversário