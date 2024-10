De La Cruz tem 90 minutos nos últimos 3 jogos pelo Flamengo

O Flamengo anunciou que Nicolás De La Cruz sofreu uma nova lesão na coxa direita. Este problema físico é recorrente para o meio-campista uruguaio, que tem enfrentado dificuldades físicas frequentes. Após a Copa América, De La Cruz completou apenas três partidas consecutivas pelo Flamengo.

Os dados indicam que De La Cruz tem tido problemas para manter uma sequência de jogos sem lesões. Na temporada, o jogador completou 90 minutos em apenas nove partidas, e somente três delas foram após seu retorno da seleção uruguaia, destacando a atual fragilidade de sua condição física.

Detalhes sobre a lesão de De La Cruz

De La Cruz sofreu uma ruptura parcial no músculo posterior da coxa direita, classificada como uma lesão de grau 2. Este tipo de lesão geralmente requer um tempo de recuperação de até um mês. Esta situação complica o Flamengo em um momento crucial da temporada, pois o jogador é vital para o esquema tático da equipe.

Sua ausência será sentida especialmente nas finais da Copa do Brasil. O Flamengo deve adaptar seu elenco e estratégias para suprir a falta de De La Cruz, que já esteve ausente em várias ocasiões este ano devido a lesões ou por precaução.

Estratégias do Flamengo sem De La Cruz

O Flamengo pretende utilizar seu elenco robusto para lidar com a ausência do jogador. Outros atletas do time deverão assumir um papel mais ativo na equipe durante este período crítico. As táticas adotadas pelo técnico serão fundamentais para manter o desempenho no Campeonato Brasileiro.

Acompanhar o progresso da recuperação de De La Cruz.

Adequar táticas conforme as circunstâncias de cada partida.

Aumentar o tempo de jogo para outros meios-campistas disponíveis.

Próximo confronto contra o Juventude

Sem De La Cruz, o Flamengo se prepara para jogar contra o Juventude neste sábado no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra precisa lidar com a falta de um jogador tão importante, explorando alternativas no elenco para manter a competitividade.

Os torcedores poderão assistir à partida ao vivo, e a expectativa é de que o Flamengo reaja bem às dificuldades, mantendo o foco nos objetivos da temporada.