Data da janela de transferências é definida pela CBF

Em 2025, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu manter uma janela extra de transferências para jogadores que participam dos Campeonatos Estaduais. Essa medida visa permitir que atletas possam se transferir para outros clubes após o término das competições locais. A janela adicional ocorrerá de 10 de março a 11 de abril, possibilitando que clubes das Séries A, B e C façam contratações.

A primeira janela de transferências do ano se encerra em 28 de fevereiro, antes do término dos Campeonatos Estaduais, programado para 22 de março. Isso gera um desafio para o departamento de registros da CBF, especialmente em relação aos jogadores que atuam em clubes sem calendário após os Estaduais. Para resolver essa questão, a CBF implementou uma exceção em seu Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas.

Dorival Júnior e Ednaldo Rodrigues na sede da CBF – EFE/ Antonio Lacerda

Como funciona a exceção para transferências?

A exceção criada pela CBF permite que jogadores que tenham seus contratos encerrados entre 10 de março e 11 de abril possam assinar com novos clubes, desde que tenham sido inscritos em algum Campeonato Estadual. Essa regra é aplicável apenas para transferências nacionais, conforme explicado pelo advogado Eduardo Carlezzo, especialista em direito desportivo.

É importante destacar que essa exceção se aplica exclusivamente aos jogadores que participaram dos Estaduais. Caso um atleta não tenha disputado essas competições, ele deverá aguardar a próxima janela de transferências para se transferir para um novo clube.

Quando começam as séries A, B e C?

A Série A do Campeonato Brasileiro tem início em 29 de março, uma semana após o término dos Estaduais. A Série B começa em 5 de abril, enquanto a Série C tem seu início marcado para 13 de abril. Essas datas são estratégicas para permitir que os clubes possam se reforçar adequadamente antes do início das competições nacionais.

Publicidade

Outras oportunidades de transferência em 2025

Além da janela extra, há outras oportunidades de transferência em 2025. Uma delas é para jogadores que encerraram seus vínculos com clubes antes de 28 de fevereiro. Essa possibilidade é válida para qualquer atleta, incluindo aqueles que estavam atuando fora do país.

Adicionalmente, duas outras janelas de transferências estão programadas para o ano. A primeira é a Janela Excepcional de Registro, que ocorrerá de 2 a 10 de junho, antes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Todos os clubes, mesmo os que não participarem do Mundial, poderão utilizá-la. A segunda janela de registro será de 10 de julho a 2 de setembro, permitindo mais movimentações no mercado de transferências.

Essas medidas adotadas pela CBF visam garantir que os jogadores tenham oportunidades de continuar suas carreiras e que os clubes possam se reforçar adequadamente, mantendo a competitividade das competições nacionais.