Cuca, um dos técnicos mais aclamados da história do Atlético-MG, está de volta a Belo Horizonte para encarar sua quarta jornada no comando do clube. Escolhido para suceder Gabriel Milito, seu contrato vai até o final de 2026. A apresentação oficial está marcada para a próxima segunda-feira, e as expectativas para a temporada são altas, com Cuca determinado a superar marcos importantes.

Com um histórico de 245 partidas à frente do time, Cuca tem a oportunidade de se tornar o segundo técnico mais presente em jogos do clube desde sua fundação em 1908. Apenas ícones como Telê Santana e Procópio Cardozo estão à sua frente, destacando o peso da sua experiência para o Atlético-MG.

Rumo a Novos Recordes

O ano de 2025 promete ser desafiador para Cuca, com ao menos 50 partidas previstas em competições como o Campeonato Mineiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Cada uma dessas competições oferece a chance de aumentar seu legado no clube.

Para passar Levir Culpi e Procópio Cardozo, Cuca precisa de 26 e 33 partidas a mais, respectivamente. Embora ultrapassar Telê Santana ainda pareça um objetivo distante, a extensão do contrato e uma campanha até as finais nos torneios podem levar essa meta a se tornar possível.

Conquistas Marcantes no Atlético-MG

Cuca já teve passagens de muito sucesso pelo clube. Entre 2011 e 2013, ele conquistou a Copa Libertadores em 2013 e os Campeonatos Mineiros de 2012 e 2013. Em sua segunda passagem, em 2021, ele conduziu o time aos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, findando um jejum de 50 anos.

Contudo, sua última passagem, em 2022, não foi tão frutífera, terminando com um aproveitamento de 41,17% e resultando em sua substituição por Eduardo Coudet em 2023. Agora, Cuca almeja reescrever sua história e conquistar novas glórias para o Galo no âmbito nacional e internacional.

A Jornada para Bater Recordes

Muitos torcedores se perguntam: Cuca conseguirá superar todos esses recordes? Isso dependerá tanto da sua performance tática quanto do envolvimento do elenco. O sucesso em várias frentes de competições requererá um planejamento rigoroso e habilidade para lidar com a pressão constante por resultados.

Conciliar competições locais e internacionais será crucial para o avanço de Cuca no clube. Cada partida deve ser tratada como decisiva, e a capacidade de se adaptar rapidamente a cada oponente será essencial para alcançar novas conquistas enquanto se leva o time ao topo.

Os Valores da Longevidade no Futebol

Os recordes que Cuca deseja alcançar vão além de números; eles representam uma trajetória de dedicação e sucesso. No futebol, longevidade e consistência são fundamentais para a construção de um legado duradouro. Cuca visa não apenas ser lembrado como um técnico vitorioso, mas também como um dos maiores gestores de elenco da história do Atlético-MG.

Com a ambição de atingir o topo dos recordes de sucesso do Atlético-MG, cada movimento nesta temporada pode consagrar Cuca como uma lenda definitiva do clube. A jornada demandará mais que vitórias; exigirá perseverança, resiliência e um profundo compromisso com a identidade alvinegra