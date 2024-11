Cruzeiro fecha renovação com a Adidas

O Cruzeiro Esporte Clube anunciou oficialmente a extensão de seu contrato com a Adidas, a renomada empresa alemã de artigos esportivos, até o ano de 2030. Esta renovação prolonga a parceria iniciada em 2020, que anteriormente estava prevista para durar até 2025. O clube mineiro compartilhou a notícia através de seu site, reafirmando uma relação de longo prazo.

Pedro Lourenço, proprietário e presidente do Cruzeiro, já havia sinalizado sobre a possível extensão do vínculo com a Adidas em uma coletiva de imprensa no ano passado. Conforme divulgado, este é o maior contrato de patrocínio de material esportivo da história do clube.

Importância da Parceria para o Cruzeiro

A renovação do contrato com a Adidas é um marco significativo para o Cruzeiro. De acordo com Pedro Lourenço, as negociações fluíram positivamente, refletindo o desejo mútuo de continuidade. O acordo simboliza a confiança da Adidas nos projetos do Cruzeiro e espera-se que impulsione o sucesso futuro do time.

Olivier Gianina, diretor geral da Adidas no Brasil, também ressaltou a relevância deste contrato. Para a Adidas, a renovação destaca a solidez de uma parceria valiosa no cenário esportivo brasileiro.

Motivos para a Extensão pela Adidas

As alianças com clubes de tradição como o Cruzeiro são estratégicas para a Adidas. Além do fortalecimento da marca, essas colaborações ampliam sua presença e influência no futebol brasileiro. A escolha pela continuidade com o Cruzeiro se deve à identidade marcante do clube e à sua torcida apaixonada.

Histórico de Fornecedores do Cruzeiro

Desde os anos 1980, o Cruzeiro teve várias marcas parceiras. A Adidas se associou ao clube pela primeira vez de 1986 a 1989, retornando em 2020. Comparando com outras marcas:

Topper : 1984 a 1985, e novamente de 1998 a 2005.

: 1984 a 1985, e novamente de 1998 a 2005. Finta : 1990 a 1996.

: 1990 a 1996. Rhumell : 1997 a 1998.

: 1997 a 1998. Puma : 2006 a 2008.

: 2006 a 2008. Reebok : 2009 a 2012.

: 2009 a 2012. Olympikus : 2012 a 2014.

: 2012 a 2014. Penalty : 2015 a 2016.

: 2015 a 2016. Umbro: 2016 a 2019.

Perspectivas Futuras para o Cruzeiro com a Adidas

Com o novo contrato, o Cruzeiro garante uma parceira forte e de confiança para os anos vindouros. A expectativa é que esta colaboração traga ganhos em visibilidade e inovação em materiais esportivos. Assim, o time mineiro se posiciona para um futuro promissor, alinhado à sua tradição de sucesso no futebol brasileiro.