Cristiano Ronaldo revela vontade de ter vários clubes

O jogador português Cristiano Ronaldo tem planos ousados para sua trajetória pós-carreira. Em uma entrevista recente ao Canal 11 de Portugal, ele expressou seu desejo de se tornar proprietário de clubes de futebol, mencionando que não quer limitar sua atuação apenas a um time. Este objetivo reflete sua visão ambiciosa e o desejo de continuar impactando o esporte, mesmo após deixar os gramados.

Com uma carreira marcada por conquistas e sucesso financeiro, Ronaldo descartou a ideia de assumir cargos de dirigente ou CEO, preferindo a autonomia que a posse de clubes proporcionaria. Ele afirma estar determinado a materializar esse sonho, reforçando sua intenção de expandir seus investimentos no esporte.

“Ser dirigente de clube não faz sentido nenhum, porque, se tenho a possibilidade de ser dono, por que seria dirigente, diretor esportivo ou CEO? Esse é o meu sonho, tenho certeza de que vou realizar. Espero não ter apenas um clube, mas vários“,disse.

Cristiano Ronaldo aumentou as marcas histórias da carreira – Carlos Rodrigues/UEFA via Getty Images

O impacto financeiro e a crescente fortuna de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, ao longo dos anos, acumulou uma fortuna impressionante, tornando-se o primeiro atleta de esportes coletivos a ultrapassar a marca de um bilhão de dólares em ganhos, segundo a Forbes. Em 2024, seus ganhos somente com salários e patrocínios alcançaram 274,5 milhões de euros. Esta situação financeira robusta permite que ele considere seriamente seus planos de adquirir clubes de futebol.

O valor da marca de Ronaldo também tem crescido exponencialmente. Conforme dados do Instituto Português de Administração e Marketing (Ipam), a avaliação de sua marca saltou de 24,5 milhões de euros em 2011 para impressionantes 850 milhões de euros em 2023. Além disso, as estimativas sugerem que ele recebe cerca de 200 milhões de euros anuais no Al-Nassr, clube da Arábia Saudita, uma quantia significativamente maior em comparação aos seus tempos na Juventus.

Quais são os outros investimentos de Cristiano Ronaldo?

Além dos planos no futebol, Ronaldo diversificou seus investimentos em diferentes setores. Ele se aventurou no mundo da hotelaria, moda e saúde, e também adquiriu uma participação de 10% na Vista Alegre Atlantis, empresa especializada em porcelanas, vidros e cristais. Sua expansão no mercado internacional incluiu a compra de 30% da Vista Alegre Espanha, destacando seu interesse em negócios de luxo e qualidade.

Essas iniciativas refletem a habilidade de Ronaldo de usar sua popularidade e fortuna para explorar novos mercados, assegurando uma base financeira sólida e estável mesmo após sua aposentadoria dos campos.

A influência de Cristiano Ronaldo nas redes sociais

Ronaldo não é apenas um fenômeno dentro das quatro linhas, mas também um ícone nas plataformas digitais. Com uma presença online robusta, ele se tornou a pessoa mais seguida no Instagram, alcançando a marca de 648 milhões de seguidores. Seu canal no YouTube, UR Cristiano Ronaldo, conta com mais de 73,5 milhões de inscritos, demonstrando seu alcance global e influência sobre milhões de fãs.

Essa popularidade traduz-se em um poder significativo para promover sua imagem e parcerias com diversas marcas, que incluem gigantes como Nike, Louis Vuitton e Tag Heuer. Essas colaborações também geram receitas vultosas, contribuindo com cerca de 150 milhões de euros para seu portfólio anualmente.

O que o futuro reserva para Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo continua a moldar seu legado, não apenas como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, mas também como um empresário visionário. Com planos claros para o futuro no mundo esportivo e investimentos bem-sucedidos em várias indústrias, ele está bem posicionado para definir o próximo capítulo de sua carreira. Apesar dos desafios que possa enfrentar, as expectativas são de que Ronaldo continue a surpreender e influenciar dentro e fora dos campos.