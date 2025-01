Cristiano Ronaldo encaminha acordo para ‘contrato do século’ com Al-Nassr

Cristiano Ronaldo está bem próximo de assinar um novo contrato com o Al-Nassr. Segundo o jornal espanhol Marca, o atacante português recebeu uma oferta bilionária para estender o vínculo que se encerra em junho deste ano por mais alguns anos.

O acordo, chamado de “contrato do século” pela publicação, o transformaria no jogador com o maior salário do mundo, alcançando a marca de 183 milhões de euros anuais (R$ 1,1 bilhão pela cotação atual).

O montante daria ao atleta um salário equivalente a 15,2 milhões de euros por mês (R$ 95 milhões). A reportagem ainda diz que a oferta também prevê a cessão de 5% das ações do clube ao camisa 7, atualmente com 40 anos.

Cristiano Ronaldo já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. Ele já afirmou que planeja continuar em atividade, sem previsão de uma aposentadoria. Uma possível volta ao Sporting, clube que o formou, também não deve ocorrer.

CR7 chegou ao clube em janeiro de 2023, logo após a Copa do Mundo disputada no Catar. Desde então, marcou 81 gols em 90 jogos disputados, além de ter participado com 18 assistências.

Na carreira, o jogador já superou a marca dos 900 gols, tendo marcado 917 até o momento em 1258 jogos disputados. Ele também é o maior artilheiro da história da seleção portuguesa, com 135 bolas na rede em 217 partidas.

