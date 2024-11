CRB x Goiás: horário, escalações e onde assistir

O Campeonato Brasileiro Série B se aproxima do final, e os próximos jogos vão definir o futuro de muitos times. Entre eles, o duelo entre CRB e Goiás se destaca na 36ª rodada, dado o cenário e as expectativas de ambos na competição.

O encontro será realizado no Estádio Rei Pelé em Maceió, com início às 17h (horário de Brasília). Jogando em casa, o CRB busca aproveitar o apoio da torcida para conquistar três pontos cruciais na luta contra o rebaixamento.

Desempenho dos Times na Série B 2024

O CRB enfrenta um momento crítico na Série B de 2024. Na 16ª posição com 39 pontos, está perigosamente próximo da zona de rebaixamento, apenas um ponto acima. Vencer o Goiás é vital para aumentar suas chances de permanecer na divisão.

Matheus Albino; Hereda, Luís Segovia, Saimon e Matheus Ribeiro (Willian Formiga); Falcão, João Pedro e Gegê; Labandeira, Léo Pereira e Getúlio

Já o Goiás, na 6ª posição com 54 pontos, ainda sonha com a Série A, estando a cinco pontos do Sport, a última equipe na zona de acesso. Portanto, o confronto contra o CRB também é crucial para suas ambições de retornar à elite do futebol brasileiro.

Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Messias e Sander; Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Breno Herculano e Jhon Vásquez (Paulo Baya). Técnico: Vagner Mancini

Como Assistir CRB x Goiás?

Os torcedores podem assistir ao jogo entre CRB e Goiás pela televisão nos canais Band e Premiere. Para aqueles que preferem streaming, a plataforma GOAT oferece cobertura completa. Também é possível acompanhar os lances em tempo real pelo CNN Esportes, garantindo que os fãs não percam nenhum detalhe.

Fatores Decisivos para a Partida

Vários aspectos podem ser determinantes neste confronto. A vantagem de jogar em casa pode ser crucial para o CRB, que terá o apoio de sua torcida para pressionar o Goiás. Entretanto, a qualidade e o ímpeto ofensivo do Goiás, que busca um lugar no G-4, serão desafios sólidos para o time alagoano.

Expectativas e Papel dos Torcedores

Em um duelo tão importante, o apoio dos torcedores ganha um peso considerável. A torcida do CRB no Rei Pelé pode oferecer um impulso extra à equipe. Por outro lado, o Goiás espera que seus adeptos em Maceió ajudem a equilibrar a atmosfera.

Este confronto transcende a disputa por pontos; significa a perseverança dos clubes em busca de seus objetivos. Com ambas as equipes decididas a alcançar suas metas, o jogo promete ser eletrizante do começo ao fim.