Coritiba x Santos: horário, escalações e onde assistir

O Santos Futebol Clube está prestes a enfrentar um momento decisivo na Série B do Campeonato Brasileiro, jogando contra o Coritiba. Este confronto ocorre pela 36ª rodada, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 21h (horário de Brasília). O jogo é crucial tanto para os torcedores quanto para os analistas, pois pode significar o retorno do Santos à elite do futebol brasileiro.

Comandado pelo técnico Fábio Carille, o Santos precisa de uma vitória para assegurar matematicamente o acesso à Série A. Atualmente, o time lidera a Segunda Divisão com 65 pontos, enquanto o Ceará, quinto colocado, tem 57. Faltando apenas três rodadas, uma vitória tornaria o “Peixe” inalcançável para os demais concorrentes.

Como assistir ao jogo entre Santos e Coritiba?

O jogo será transmitido pelo canal Sportv, para assinantes de TV a cabo, e pelo sistema Pay-Per-View do Premiere. Para quem prefere um acompanhamento em tempo real, o site da Gazeta Esportiva oferecerá cobertura minuto a minuto. Este embate promete momentos de tensão e alta competitividade, especialmente para o Santos, que busca solidificar sua posição no topo.

Situação Atual dos Times na Tabela

O Santos chega confiante após vencer o Vila Nova por 3 a 0 e busca sua quarta vitória consecutiva, um feito ainda não alcançado em 2024. A equipe está otimista e focada em manter o bom desempenho nesta reta final da competição.

O Coritiba, por sua vez, não tem mais chances de alcançar o G4, ocupando atualmente a décima posição com 50 pontos. Apesar da distância do grupo de acesso, o time não corre risco de rebaixamento e está longe da zona de descenso. Isso pode se refletir em uma postura mais descontraída em campo.

Previsão para o Desempenho dos Jogadores

O Santos entra em campo motivado, sabendo que uma vitória garante seu retorno à Série A. Fábio Carille espera que seus jogadores mantenham a concentração para superar o Coritiba. Com um retrospecto recente positivo, a equipe está focada em seus objetivos imediatos.

Gabriel Brazão; Hayner, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Sandry e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva; Técnico: Fábio Carille.

O Coritiba busca se recuperar após a derrota contra o Mirassol por 4 a 1. Apesar de não ter grandes aspirações na tabela, o desejo de encerrar a temporada dignamente ainda é forte entre os jogadores.

Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson; Zé Gabriel, Sebastián Gómez e Josué; Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Júnior Brumado; Técnico: Jorginho.

Expectativas para o Final do Campeonato

À medida que o campeonato se aproxima do fim, os próximos jogos serão decisivos para o Santos e outras equipes que ainda disputam o acesso à Série A. O “Peixe” quer garantir sua posição de destaque, enquanto outros times mantêm suas esperanças vivas. A Série B de 2024 tem sido intensa e competitiva, prometendo um final de temporada emocionante.

Os torcedores do Santos esperam ansiosamente o desfecho desta jornada na Série B, desejando ver o time alcançar seus objetivos e retornar ao holofote que historicamente lhe pertence. Independente do resultado, esta temporada se destacará pela determinação e esforço das equipes envolvidas.