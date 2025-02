Coritiba define preço de venda do seu craque ao Cruzeiro

Lucas Ronier, um jovem atacante de 20 anos, tem se destacado no cenário do futebol brasileiro, especialmente por suas atuações pelo Coritiba. Nascido em 2004, Ronier começou sua carreira nas categorias de base do clube paranaense e, desde então, tem chamado a atenção de diversos clubes, incluindo o Cruzeiro. Sua habilidade em campo e potencial promissor são frequentemente mencionados por especialistas e dirigentes do futebol.

Recentemente, o Cruzeiro demonstrou interesse em contratar o jovem talento, mas o valor pedido pelo Coritiba, de 5 milhões de euros por 50% dos direitos do jogador, foi considerado elevado demais pelo clube mineiro. Essa negociação ilustra a valorização de Ronier no mercado e a expectativa de que ele possa se tornar um jogador de destaque no futuro.

Lucas Ronier pelo Coritiba – Fonte: Instagram/@lucasronier.oficial

Por que Lucas Ronier é tão valorizado?

Lucas Ronier se destacou na temporada de 2024, quando atuou em 44 partidas pelo Coritiba, mesmo que o clube tenha terminado em uma posição mediana na Série B do Campeonato Brasileiro. Suas atuações consistentes e a capacidade de influenciar o jogo com gols e assistências são alguns dos fatores que aumentam seu valor no mercado. Em 2025, ele já participou de oito das doze partidas do Campeonato Paranaense, contribuindo com dois gols e uma assistência.

O interesse de clubes como o Cruzeiro não é surpreendente, considerando o potencial de Ronier. O jovem atacante é visto como uma promessa, com habilidades que podem ser desenvolvidas ainda mais em um ambiente competitivo. Sua capacidade de adaptação e crescimento contínuo são aspectos que os clubes consideram ao avaliar um investimento em jovens talentos.

Quais são os desafios para a contratação de Ronier?

O principal desafio para qualquer clube interessado em Lucas Ronier é o valor de mercado estipulado pelo Coritiba. O clube paranaense está ciente do potencial de seu jogador e, portanto, não está disposto a abrir mão dele por um valor inferior ao que considera justo. Essa postura, embora compreensível, pode limitar as opções de transferência para Ronier, a menos que um clube esteja disposto a atender às exigências financeiras do Coritiba.

Além disso, a decisão de Ronier sobre seu futuro também desempenha um papel crucial. Embora ele tenha manifestado interesse em jogar pelo Cruzeiro, a negociação depende de muitos fatores, incluindo a disposição do Coritiba em negociar e a capacidade do clube interessado em arcar com os custos envolvidos.

O Futuro de Lucas Ronier no futebol brasileiro

O futuro de Lucas Ronier parece promissor, com potencial para se tornar um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Sua trajetória até agora demonstra não apenas talento, mas também determinação e capacidade de se destacar em um ambiente competitivo. À medida que ele continua a evoluir, a expectativa é que mais clubes, tanto nacionais quanto internacionais, demonstrem interesse em seus serviços.

Enquanto isso, o Coritiba continua a contar com Ronier como uma peça importante em seu elenco, valorizando sua contribuição para o time. A forma como sua carreira se desenvolverá dependerá de muitos fatores, incluindo oportunidades de transferência, desenvolvimento contínuo de suas habilidades e o ambiente em que ele escolher jogar.