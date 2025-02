Corinthians x Noroeste: horário, escalações e onde assistir

No emocionante campeonato do Paulistão 2025, Corinthians e Noroeste se enfrentam pela sexta rodada, gerando expectativa tanto para os torcedores quanto para os jogadores envolvidos. A disputa está marcada para o dia 1º de fevereiro, às 18h30, na Neo Química Arena, que servirá como palco para mais um capítulo da rivalidade esportiva entre essas duas equipes.

O Corinthians, sob o comando de Ramón Díaz, visa recuperar a liderança do Grupo A após um começo de temporada promissor. Com 12 pontos, a equipe está atualmente na segunda colocação. O Noroeste, por sua vez, busca consolidar sua posição na elite do futebol paulista. O time de Bauru está em terceiro lugar no Grupo C, com seis pontos, e espera surpreender o adversário jogando fora de casa.

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Onde assistir ao confronto entre Corinthians e Noroeste?

Os torcedores que desejam acompanhar a partida terão diversas opções de transmissão. O jogo será exibido ao vivo pela CazéTV no YouTube, além dos serviços de pay-per-view Nosso Futebol+, Uol Play e Zapping. A bola começará a rolar na Neo Química Arena a partir das 18h30, horário de Brasília.

Quais são os desfalques das equipes?

Tanto o Corinthians quanto o Noroeste enfrentarão o desafio de entrar em campo com elencos desfalcados. Ramón Díaz não poderá contar com os volantes José Martinez e Alex Santana. Martinez cumpre suspensão após receber o cartão vermelho no jogo contra a Ponte Preta, enquanto Alex foi advertido com o terceiro cartão amarelo. Além disso, o atacante Talles Magno estará ausente devido a assuntos pessoais nos Estados Unidos.

Pelo lado do Noroeste, as ausências incluem Luizão, Vitinho e Felipe Rodrigues, todos afastados por lesões. Ademais, a equipe sofreu a perda do volante Wellington, que rescindiu o contrato antes de estrear.

Histórico de confrontos e prognósticos

De acordo com dados do portal oGol, Corinthians e Noroeste possuem um histórico de 56 confrontos. O Timão levou a melhor em 29 ocasiões, enquanto o Noroeste venceu 16 vezes, com 11 empates registrados. A última partida entre os times terminou em 1 a 1, sugerindo que o equilíbrio pode ser a tônica do próximo encontro.

Analisando os últimos cinco jogos de cada equipe, o Corinthians apresenta um retrospecto de três vitórias, um empate e uma derrota. Por outro lado, o Noroeste contabiliza uma vitória, dois empates e duas derrotas. Esses números indicam um favoritismo leve para o Corinthians, que deve contar com a força de seu elenco e a vantagem de jogar em casa.

Qual a expectativa para o jogo?

A partida entre Corinthians e Noroeste promete ser um duelo acirrado, não apenas pela rivalidade entre os clubes, mas também pelo impacto que o resultado pode ter nas campanhas de ambos os times no Paulistão 2025. Mantendo o foco e o espírito competitivo, o Timão tentará usar a força de sua torcida para garantir os três pontos. Já o Noroeste buscará surpreender e consolidar sua posição na tabela, demonstrando que é capaz de duelar em alto nível com os gigantes do futebol paulista.

