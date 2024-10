Corinthians sofre transferban por dívida milionária com Balbuena

O Corinthians sofreu nesta quinta-feira, 31, um transferban pelo não pagamento de uma dívida milionária com o zagueiro paraguaio Fabián Balbuena, atualmente no Dínamo Moscou-RUS. A punição imposta pela Fifa impede o registro de novos jogadores por três janelas de transferências. Ou seja, o Timão só poderá voltar a contratar atletas a partir de janeiro de 2026. A informação foi inicialmente publicada pelo site Uol.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Segundo o último balanço financeiro divulgado pelo clube, a dívida total com o jogador gira em torno de R$ 6,9 milhões, sendo R$ 1,9 milhão diretamente ao atleta e R$ 4,3 milhões à empresa The General Sports, da qual é sócio.

Durante a Copa América, questionado por PLACAR, ele confessou ainda acompanhar o antigo clube e que conversava com o companheiro Ángel Romero para saber sobre as recorrentes crises no Parque São Jorge.

Publicidade

“A verdade é que com o Ángel (Romero) sempre falamos sobre como está o clube. Tenho muitos amigos no Corinthians, sempre acompanho as partidas. Outro dia estava vendo o jogo (pela TV). Obviamente, sabendo do que acontece lá dentro, sei que não vai ser fácil encarar a situação, mas com os jogadores de qualidade que o clube tem e com o treinador que está lá, apesar do momento negativo, creio que vão conseguir sair disso. É questão de tempo até conseguirem voltar a levantar a cabeça”, disse na ocasião.

Balbuena acumula duas passagens pelo Timão. A primeira, de 2016 a 2018, foi encerrada após o pagamento da multa pelo West Ham. A negociação foi concluída em 4 de julho de 2018 por 4 milhões de euros (18 milhões de reais à época).

Em 2023, retornou ao clube emprestado pelo Dínamo Moscou. Fez só 31 partidas, marcando quatro gols já sem a mesma condição de titular absoluto de quando deixou o futebol brasileiro.

Publicidade

O jogador, por sinal, é só mais um dos que engrossa uma enorme lista de dívidas do clube paulista envolvendo direitos de imagem. O valor total envolvendo ex-atletas é de 114 milhões de reai, segundo reportagem do site ge.

O Corinthians ainda não se pronunciou sobre o caso.

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.