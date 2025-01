Corinthians pode ter contas penhoradas por dívidas

O Corinthians, clube de destaque no futebol brasileiro, se vê em meio a uma situação complicada frente à ação judicial movida pelo empresário Giuliano Bertolucci. O pedido de pagamento de R$ 6,2 milhões foi apresentado nesta semana, evidenciando os desafios financeiros que o clube enfrenta. Este episódio ressalta as complexidades das negociações no futebol atual e os contínuos desafios econômicos dos clubes esportivos.

Publicidade

Bertolucci acionou a justiça para cobrar um valor devido pela intermediação de três jogadores: Douglas, Léo Santos e Jô. Inicialmente, a dívida era de R$ 3,8 milhões, mas com correções e juros, quase dobrou. A notícia foi dada pela coluna de Anselmo Gois, mostrando o impacto desta cobrança no cenário esportivo.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Complicações Adicionais na Situação

Além do montante significativo, o prazo de três dias úteis para o pagamento complica ainda mais a situação do clube. Giuliano Bertolucci estipulou esse curto prazo sob a ameaça de penhora de bens, intensificando a pressão sobre a administração do Corinthians, que já lida com outros problemas financeiros.

Envolvimento de Jô e Outros Jogadores

Jô, ídolo corinthiano e agora jogador do Itabirito, tem participação central nesse imbróglio. A dívida por sua intermediação, junto com as de Douglas e Léo Santos, forma boa parte da cobrança de Bertolucci. Tais casos destacam os riscos financeiros nas transferências de jogadores, principalmente quando terceiros como empresários estão envolvidos.

Consequências para o Futuro do Corinthians

Bertolucci não é responsável apenas por essa demanda. Ele possui outros quatro processos contra o Corinthians, acumulando uma dívida de R$ 78 milhões. Isso deixa o clube em uma posição sensível, exigindo que encontre formas de lidar com suas dívidas enquanto segue competindo em alto nível. As escolhas feitas agora podem ter efeitos duradouros no futuro do time, dentro e fora dos gramados.

Publicidade

O Corinthians precisa de estratégias eficazes para resolver essas disputas e manter sua performance esportiva. Relacionar-se com empresários como Bertolucci demandará negociações criteriosas, evitando medidas extremas como penhoras, que poderiam comprometer ainda mais a situação financeira do clube.