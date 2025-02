Corinthians monta plano para pagar dívida em 10 anos, entenda

O Corinthians, um dos clubes de futebol mais populares do Brasil, está buscando soluções para lidar com suas crescentes dificuldades financeiras. Recentemente, uma proposta foi encaminhada à Justiça de São Paulo para a implementação de um Regime Centralizado de Execuções (RCE), focando em organizar e liquidar suas dívidas, que somam R$ 367 milhões com empresários, fornecedores e atletas, excluindo dívidas tributárias e empréstimos para a Neo Química Arena.

O clube enfrenta uma situação de dívida alarmante, com passivos que incluem R$ 817 milhões em tributos e R$ 677 milhões do financiamento do estádio com a Caixa Econômica Federal. Para abordar essas questões financeiras, o Corinthians sugere a alocação mensal de 4% de suas receitas recorrentes para o pagamento dos credores relacionados ao RCE, com o objetivo de estabilizar suas operações.

Como o Corinthians pretende reorganizar suas finanças?

Como parte da estratégia de contenção financeira, o Corinthians planeja designar parte dos recursos derivados de direitos de TV, patrocínios e receitas não relacionadas à venda de jogadores para o serviço da dívida. A prática proposta inclui, também, usar 5% dos valores obtidos com a transferência de jogadores para leilões reversos, onde credores podem ofertar descontos para priorizar seus recebimentos.

Com a intenção de quitar cerca de 60% da dívida em seis anos, a dívida estará sujeita a correção pela inflação, seguindo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Isso garante que o montante devido permaneça constante em termos reais, ao longo do tempo.

Quais são os benefícios para credores e como estão organizadas as prioridades de pagamento?

No contexto de organização da dívida, algumas partes interessadas terão prioridade no recebimento, especificamente idosos, pessoas com doenças graves e credores com quantias abaixo de 60 salários-mínimos. Credores que continuam fornecendo serviços ao clube após o pedido do RCE, conhecidos como “credores parceiros”, receberão 50% das parcelas distribuídas do plano, recompensando sua lealdade.

Idosos e pessoas com doenças graves

Credores com menos de 60 salários-mínimos a receber

Credores parceiros ativos

Quais são as expectativas do Corinthians com a implementação do RCE?

A aprovação e implementação do RCE é crucial para o Corinthians. O regime é visto como um passo essencial para eliminar bloqueios financeiros que vêm impactando as contas do clube. Com maior controle sobre suas despesas e previsibilidade financeira, o clube espera iniciar um processo de recuperação e reestruturação enquanto mantém suas operações e compromissos.

Ainda há a necessidade de aprovação judicial para que essa proposta entre em vigor, mas o clube acredita que o RCE permitirá um processo mais organizado e sustentável de recuperação financeira.