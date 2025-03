Corinthians e Flamengo aparecem em top 15 global de marcas esportivas

Corinthians e Flamengo são destaques internacionais nas redes sociais. As duas equipes brasileiras dominam o cenário sul-americano e apareceram em lista de marcas esportivas globais que mais geram valor nas plataformas digitais. O ranking foi elaborado pela Horizm. Confira o top 25 abaixo.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

De acordo com o levantamento, o Corinthians gerou 48.921,034 de euros em 2025, cerca de R$ 300 milhões. A marca é a 10ª maior no ranking, à frente do próprio Flamengo, que vem logo na 11 ª colocação, com 46.596,944 de euros, próximo a R$ 290 milhões.

Publicidade

A dupla brasileira fica na frente de outras marcas relevantes, como Juventus, Bayern de Munique, PSG, Inter de Milão, Borussia Dortmund e Atlético de Madrid.

O ranking considerou também outros esportes além do futebol – Los Angeles Lakers, por exemplo, é a única marca de basquete no top 10. O Golden State Warriors é 12º colocado. Outros destaques é a equipe de automobilismo Mercedes, em 14º, e os times de críquete Chennai Super Kings e Mumbai Indians, em 21º e 25º, respectivamente.

Confira o top 25 de marcas esportivas em geração de valores:

1) Real Madrid – 183.081,390 euros

2) Barcelona – 137.268,156

3) Liverpool – 132.256,505

4) Manchester United – 101.672,725

5) Chelsea – 96.524,305

6) Manchester City – 80.303,003

7) Arsenal – 77.062,874

8) Galatasaray – 68.845,809

9) Los Angeles Lakers – 48.941,023

10) Corinthians – 48.921,034

11) Flamengo – 46.596,944

12) Golden State Warriors – 43.840,711

13) Juventus – 41.979,980

14) Mercedes – 40.235,477

15) Bayern de Munique – 35.109,508

16) Tottenham Hotspur – 25.700,967

17) Al-Nassr – 25.065,013

18) PSG – 24.075,341

19) Inter de Milão – 23.453,445

20) Borussia Dortmund – 22.235,517

21) Chennai Super Kings – 20.249,396

22) Milan – 17.133,755

23) Atlético de Madrid – 16.098,385

24) Roma – 12.859,691

25) Mumbai Indians – 9.662,211