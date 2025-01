Copinha: veja lista dos maiores artilheiros da história

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é uma competiçăo que frequentemente revela talentos promissores para o futebol brasileiro. Em sua edição de 2025, um desses talentos se destacou por sua performance memorável: Ryan Francisco, jogador do São Paulo, que marcou 10 gols no torneio e garantiu seu lugar entre os maiores artilheiros da história da competição.

Publicidade

Apesar de seu excelente desempenho, Ryan estará fora da final contra o Corinthians, agendada para o dia 25 de janeiro, devido a uma suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. Essa situação cria uma oportunidade para o time tricolor buscar outras estratégias para enfrentar o rival na decisão do campeonato.

São Paulo Copinha – Guilherme Veiga / São Paulo



Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Quem são os maiores goleadores da Copa São Paulo?

Além de Ryan Francisco, a lista de maiores artilheiros da Copa São Paulo inclui nomes que marcaram época na competição. Com 10 gols, Gabriel Novaes alcançou esse feito em 2019 também pelo São Paulo. Após deixar o clube paulista em 2021, ele teve passagens pela Ponte Preta e Red Bull Bragantino, antes de se juntar ao Criciúma.

Publicidade

Outra estrela da lista é Felipe Micael, que também marcou 10 gols enquanto defendia o Mirassol em 2020. Atualmente, ele joga pelo Muang Trang United, na Tailândia, demonstrando como a competição pode abrir portas para diferentes mercados ao redor do mundo.

Sinval (Portuguesa em 1991): 12 gols Luizinho (Botafogo em 1971) e Carlinhos (Corinthians em 2017): 11 gols Ryan Francisco (São Paulo em 2025), Felipe Micael (Mirassol em 2020) e Gabriel Novaes (São Paulo em 2019): 10 gols

Quem lidera a lista de artilheiros históricos?

O topo da lista de artilheiros pertence a Sinval, que balançou as redes 12 vezes pela Portuguesa em 1991. Sua carreira passou por clubes importantes como Botafogo, Grêmio, Guarani e Fortaleza, refletindo a mobilidade frequente dos atletas revelados pela Copa São Paulo.

Logo abaixo estão Luizinho, que marcou 11 gols pelo Botafogo em 1971, e Carlinhos, com a mesma quantidade de gols pelo Corinthians na edição de 2017. Carlinhos atualmente atua pelo Flamengo, onde continua a se destacar como um dos artilheiros do Campeonato Carioca em 2025.

Publicidade

Por que a Copa São Paulo é importante para os jovens jogadores?

Visibilidade nacional: A competição é transmitida para todo o Brasil, o que proporciona grande visibilidade aos jogadores.

A competição é transmitida para todo o Brasil, o que proporciona grande visibilidade aos jogadores. Oportunidade de desenvolvimento: Jogar contra times de diferentes estados desafia os jovens atletas a aprimorarem suas habilidades.

Jogar contra times de diferentes estados desafia os jovens atletas a aprimorarem suas habilidades. Porta de entrada para clubes maiores: Clubes de renome monitoram a competição, em busca de novos talentos para integrar suas equipes.

Clubes de renome monitoram a competição, em busca de novos talentos para integrar suas equipes. Histórico de revelações: Diversos jogadores consagrados iniciaram suas carreiras na Copa São Paulo, incentivando jovens a participarem com seriedade.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior não apenas destaca talentos individuais como Ryan Francisco e outros, mas também reafirma seu papel fundamental no desenvolvimento do futebol brasileiro, servindo como um palco de estreia para muitos futuros craques no cenário nacional e internacional.