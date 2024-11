Copa Intercontinental: com transmissão da Globlo, saiba quando começa

O Grupo Globo confirmou recentemente um acordo para transmitir a Copa Intercontinental da FIFA, que ocorrerá em dezembro no Catar. Esta competição contará com Botafogo ou Atlético-MG, os finalistas da Conmebol Libertadores, conforme noticiado pela “Folha de S. Paulo”.

O acordo abrange a exibição tanto na TV aberta quanto no canal SporTV. O SporTV, por exemplo, já transmitiu o confronto entre Al-Ahly, do Egito, e Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, onde o time africano saiu vitorioso por 3 a 0. Para aqueles que preferem o streaming, Cazé TV e Fifa+ estarão disponíveis como opções para acompanhar o torneio.

Significado da Copa Intercontinental para os Clubes

Para clubes da América do Sul e de outras regiões, a Copa Intercontinental da FIFA representa uma chance valiosa de medir forças com algumas das elites do futebol mundial. Sendo uma reformulação do antigo Mundial de Clubes, a competição ocorre após o término do calendário brasileiro e durante o europeu, oferecendo maior visibilidade internacional e uma experiência valiosa para jogadores e torcedores.

Calendário e Participantes

O vencedor da Libertadores iniciará sua participação em 11 de dezembro, enfrentando o Pachuca, do México. O vencedor desse duelo enfrentará o Al-Ahly no dia 14, buscando um lugar na final contra o Real Madrid, que acontecerá no dia 18 em Lusail. Esta sequência promete confrontos repletos de emoção e a oportunidade de competir globalmente.

Perspectivas do Mundial de Clubes

A FIFA almeja um futuro renovado para o Mundial de Clubes a partir de 2025, com um formato inspirado na Copa do Mundo, incluindo fases de grupos e mata-mata. Esta mudança visa ampliar e intensificar a competição entre clubes de todos os continentes, aumentando seu alcance e importância no cenário mundial.