Copa do Nordeste: veja nova premiação após aumento

A Copa do Nordeste 2025 chega com novidades nas premiações, trazendo um reajuste de 5% nas cotas para os clubes participantes. Este aumento supera a inflação de 2024, conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Publicidade

A CBF continuará utilizando o modelo de distribuição das cotas em quatro faixas, com base no ranking da CBF de 2024, garantindo que a maior parte dos recursos seja destinada à fase de grupos.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Distribuição das Cotas

Na fase de grupos, os clubes estão divididos em quatro faixas: Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport receberam R$ 3,5 milhões cada. Logo atrás, CRB, Vitória, CSA e Sampaio Corrêa com R$ 2,6 milhões. Na terceira faixa, Náutico, Confiança, Ferroviário e Altos recebem R$ 2 milhões. Por fim, América-RN, Juazeirense, Moto Club e Sousa-PB ficam com R$ 1,3 milhão cada.

Quartas de final: R$ 550 mil

R$ 550 mil Semifinal: R$ 770 mil

R$ 770 mil Vice-campeão: R$ 1,4 milhão

R$ 1,4 milhão Campeão: R$ 2,2 milhões

Impacto da Premiação

Um clube da primeira faixa pode conquistar pouco mais de R$ 7 milhões caso vença o torneio. Já os clubes da segunda faixa podem alcançar R$ 6,1 milhões, enquanto os da terceira faixa chegam a R$ 5,5 milhões. Os clubes da quarta faixa podem receber até R$ 4,8 milhões.

Novas Diretrizes nos Confrontos da Fase de Grupos

O regulamento da Copa do Nordeste 2025 introduz uma importante mudança: as equipes jogarão apenas dentro do próprio grupo na fase de grupos, em contraste com a edição anterior, onde enfrentavam times do grupo oposto. Isso resulta na redução do número de rodadas de oito para sete.

Publicidade

Progressão na Fase de Eliminação

Os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final, disputadas em partida única. Haverá cruzamento entre os grupos, conforme a colocação das equipes. O time melhor posicionado terá a vantagem de jogar em casa, e os confrontos serão:

1º do Grupo A x 4º do Grupo B 2º do Grupo A x 3º do Grupo B 3º do Grupo A x 2º do Grupo B 4º do Grupo A x 1º do Grupo B

A semifinal também será em jogo único, enquanto a final será decidida em duas partidas.

O novo formato da Copa do Nordeste promete mais emoção e oportunidades, enquanto as cotas reajustadas oferecem condições financeiras melhores para os clubes, acompanhando o crescimento competitivo e valorização do torneio.