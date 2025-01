Copa do Nordeste 2025: veja lista de todos os classificados para fase de grupos

A Copa do Nordeste 2025 está se aproximando rapidamente, prometendo apresentar jogos repletos de emoção e um futebol de alto nível no cenário regional. Após a conclusão das partidas pré-eliminatórias, equipes como CSA, Ferroviário, Moto Club e Juazeirense garantiram suas vagas na fase de grupos com vitórias decisivas.

Esses clubes se juntam a outros já confirmados, formando um grupo de elite que promete fazer da Copa do Nordeste 2025 uma competição inesquecível. Esta edição é marcada pela rivalidade regional e pela paixão ardente dos torcedores, chamando novamente a atenção dos amantes de futebol no Brasil.

Os Times Classificados para a Fase de Grupos

A fase de grupos conta com uma diversidade de equipes que se classificaram seja pelas eliminatórias ou por seus desempenhos nos campeonatos estaduais. Os times garantidos são:

– Classificado na pré-Copa do Nordeste; Ferroviário – Superou o Treze na pré-Copa do Nordeste;

– Obteve sua vaga pela pré-Copa do Nordeste; Juazeirense – Avançou ao vencer o ASA nos pênaltis;

– Campeão piauiense; América-RN – Detentor do título potiguar;

– Campeão cearense; Confiança – Vencedor do campeonato sergipano;

– Atual campeão alagoano; Sousa – Campeão paraibano;

– Campeão pernambucano; Vitória – Campeão baiano;

– Campeão maranhense; Bahia – Vaga assegurada pelo ranking CBF;

– Classificado pelo ranking CBF; Náutico – Também classificado via ranking CBF.

Logística do Calendário da Competição

Um dos grandes desafios da Copa do Nordeste 2025 é o planejamento do calendário. O torneio terá início em 22 de janeiro, com rodadas nos dias 5 e 12 de fevereiro. Essas datas coincidem com a Copa do Brasil e as datas Fifa, tornando essencial um planejamento preciso para evitar conflitos de agenda. Os campeonatos estaduais concluem-se em março, enquanto a fase final do Nordestão ocorre paralelamente ao início do Campeonato Brasileiro.

Fortaleza: O Atual Detentor do Título

O Fortaleza retorna à Copa do Nordeste de 2025 como o atual campeão, após uma vitória emocionante sobre o CRB em 2024. A final foi resolvida nos pênaltis, com um placar de 5 a 4, após vitórias por 2 a 0 de ambos os times nas partidas de ida. Esse triunfo não só consolidou o status do Fortaleza no futebol regional, como também garantiu uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil. Agora, o clube começa a nova edição do torneio com grandes expectativas e a missão de defender seu título.