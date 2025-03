Onde assistir convocação da Seleção Brasileira.

O técnico Dorival Júnior, à frente da Seleção Brasileira, prepara-se para anunciar sua primeira lista de convocados de 2025. Este evento é aguardado com grande expectativa, especialmente devido aos confrontos iminentes contra a Colômbia e a Argentina, válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A convocação será realizada na sede da Confederação Brasileira de Futebol e contará com transmissão ao vivo pela CBF TV no YouTube.

Na última semana, a CBF divulgou uma pré-lista contendo 52 jogadores, entre eles Neymar, que não veste a camisa da Seleção desde outubro de 2023. A possível volta do craque é um dos pontos altos da convocação, gerando discussões entre torcedores e especialistas sobre o impacto de seu retorno ao time nacional.

Rodrygo seleção brasileira

Quem são os convocados?

A pré-lista de Dorival Júnior apresenta uma seleção diversificada de atletas que atuam tanto no Brasil quanto no exterior. Entre os goleiros, destacam-se Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City, ambos reconhecidos por suas atuações consistentes em clubes de ponta. A defesa conta com nomes como Marquinhos, do PSG, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, que trazem experiência e solidez ao setor.

Os meio-campistas incluem talentos como Bruno Guimarães, do Newcastle, e Lucas Paquetá, do West Ham, que têm se destacado em suas respectivas ligas. No ataque, a presença de jovens promessas como Endrick, do Real Madrid, e Vini Jr, também do Real Madrid, sinaliza uma renovação no setor ofensivo, combinando juventude e habilidade.

Quais os desafios para a Seleção Brasileira?

Enfrentar a Colômbia e a Argentina nas Eliminatórias representa um desafio significativo para a Seleção Brasileira. A Colômbia, com seu estilo de jogo físico e técnico, promete ser um adversário complicado, especialmente jogando em Brasília. Já a Argentina, líder das Eliminatórias, é sempre um rival formidável, ainda mais em Buenos Aires, onde a pressão da torcida é um fator a ser considerado.

O técnico Dorival Júnior terá a tarefa de equilibrar a experiência dos jogadores veteranos com a energia dos mais jovens, buscando uma formação que possa enfrentar com eficácia os desafios impostos por essas seleções. A estratégia e a preparação física serão cruciais para o sucesso nos próximos jogos.

Qual o Impacto da Convocação de Neymar?

A possível convocação de Neymar tem gerado discussões sobre seu papel na equipe. Após um período afastado, seu retorno pode trazer um impulso moral e técnico para o time. Neymar é conhecido por sua habilidade em campo e capacidade de decidir jogos, mas também carrega a responsabilidade de liderar uma nova geração de jogadores.

Seu desempenho será observado de perto, tanto por críticos quanto por fãs, que esperam que ele possa contribuir significativamente para a campanha da Seleção nas Eliminatórias. A integração de Neymar com os novos talentos será um aspecto importante a ser monitorado, pois pode definir o sucesso da equipe nos próximos desafios.

Conclusão

A convocação de Dorival Júnior para os jogos contra Colômbia e Argentina é um momento crucial para a Seleção Brasileira. Com uma lista que combina experiência e juventude, o técnico busca formar um time competitivo e capaz de garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026. A expectativa é alta, e os próximos jogos serão um teste importante para a equipe e para o próprio Dorival em sua jornada à frente da Seleção.