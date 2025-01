Conselho vota impeachment de Augusto Melo na próxima segunda

O Conselho Deliberativo do Corinthians marcou a retomada da votação do impeachment do presidente Augusto Melo, para a próxima segunda-feira, 20, no Parque São Jorge. A reunião, que havia sido interrompida em novembro de 2024 por uma decisão liminar, terá início em primeira chamada às 18h e, em segunda chamada, às 19h (de Brasília).

O pedido de destituição de Augusto Melo tem como base uma investigação conduzida pela Polícia Civil de São Paulo, que apura suposta lavagem de dinheiro envolvendo a empresa Rede Social Media Design, intermediária no contrato de patrocínio firmado entre o Corinthians e a casa de apostas VaideBet. De acordo com depoimento do sócio-proprietário da empresa, Alex Cassundé, ele não cobrou pelo serviço de intermediação e teria sido solicitado a atuar por dirigentes do clube.

Além disso, ex-dirigentes como Rubens Gomes e Armando Mendonça acusam o dirigente corinthiano de omitir informações sobre os valores pagos à agência, que previa faturar 25 milhões de reais até dezembro de 2026. O pedido de impeachment cita artigos do Estatuto do clube, a Lei Geral do Esporte e a Lei 9.613/98, que trata de crimes relacionados à lavagem de dinheiro.

O que acontece se Augusto Melo sofrer impeachment?

Se o impeachment for aprovado pelo Conselho Deliberativo, Augusto Melo será afastado cautelarmente de suas funções, e o 1º vice-presidente, Osmar Stábile, assumirá interinamente o cargo. Ele terá um prazo de cinco dias para convocar uma Assembleia Geral de associados, que decidirá em última instância pela destituição ou não do presidente.

Caso o afastamento seja confirmado, o Estatuto do clube determina que todos os diretores, diretores adjuntos e o secretário-geral sejam considerados demissionários. Uma nova eleição para a presidência deverá ser convocada, com o objetivo de escolher quem comandará o clube até o final do mandato, em 2026.