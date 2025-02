Conheça mais sobre a Kings League, torneio que pode ter Neymar

A Kings League é uma competição global de futebol society, também conhecida como futebol 7 ou fut7, que combina elementos do esporte tradicional com o mundo do entretenimento digital. Criada pelo ex-jogador Gerard Piqué, a liga se destaca por suas regras inovadoras e a participação de figuras conhecidas do futebol e do universo dos streamers. A edição atual, chamada Kings World Cup Nations 2025, reúne seleções nacionais formadas por ex-jogadores, atletas em atividade e criadores de conteúdo, incluindo o Brasil.

As partidas na Kings League são dinâmicas, com dois tempos de 20 minutos. O jogo começa com apenas um jogador de linha e o goleiro, e novos jogadores entram a cada minuto até que cada equipe tenha sete jogadores em campo. Essa estrutura, junto com outras regras únicas, como “armas secretas” e a possibilidade de gols valerem o dobro nos minutos finais, torna o torneio emocionante e imprevisível.

O zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona –



Como surgiu a Kings League?

A Kings League foi anunciada em novembro de 2022, logo após a aposentadoria de Gerard Piqué do futebol profissional. Em parceria com o famoso streamer espanhol Ibai Llanos, a liga foi concebida como uma alternativa ao futebol tradicional, buscando atrair tanto fãs do esporte quanto do entretenimento digital. Segundo Oriol Querol, CEO da Kings League, a ideia era criar um formato mais curto e dinâmico, que pudesse engajar uma audiência mais jovem e conectada.

O sucesso da Kings League inspirou até mesmo a criação de um modo de jogo no EA Sports FC, chamado Rush, que adota um campo menor e regras adaptadas para partidas rápidas. Essa inovação reflete o impacto que a liga teve no cenário esportivo e de entretenimento, mostrando como o futebol pode evoluir para se adaptar aos novos tempos.

Qual o papel dos streamers na Kings League?

Os streamers desempenham um papel crucial na Kings League, atuando como “presidentes” das equipes e influenciando diretamente o andamento das partidas. Figuras como Gaules, Allan “O Estagiário” e DJ Mario trazem suas audiências para o torneio, aumentando sua popularidade e alcance. Eles têm a capacidade de intervir nos jogos, por exemplo, cobrando pênaltis, o que adiciona um elemento de surpresa e entretenimento à competição.

Um exemplo notável foi a atuação de Gaules na vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul, onde ele utilizou a carta “Pênalti do Presidente” para marcar um gol decisivo. Esses momentos, frequentemente compartilhados nas redes sociais, ajudam a viralizar o torneio e a engajar uma audiência global.

Onde assistir à Kings League?

A Kings World Cup Nations 2025 está disponível em várias plataformas, incluindo ESPN, Disney, YouTube e Twitch. Os canais oficiais da Kings League, assim como os de streamers como Gaules e CazéTV, transmitem as partidas ao vivo, permitindo que os fãs acompanhem a competição de qualquer lugar. Além disso, algumas partidas estão disponíveis na Amazon Prime Video e no Samsung TV Plus, ampliando ainda mais o acesso ao torneio.

Com o Brasil classificado para as semifinais, a expectativa é alta para os próximos jogos. A seleção brasileira enfrentará o México, e, se avançar, disputará a final contra Marrocos ou Colômbia. O torneio não só oferece um espetáculo esportivo, mas também um prêmio significativo, com o campeão levando para casa US$ 1 milhão.