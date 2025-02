Confira os jogos da nova tabela básica da Série B com Athletico e Coritiba

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica da Série B 2025, e os torcedores do Athletico Paranaense e Coritiba já estão com os olhos no acesso! O Furacão estreia contra o Paysandu fora de casa, enquanto o Coxa enfrenta o Vila Nova no Couto Pereira. O grande destaque? O clássico Atletiba na 14ª rodada, na Ligga Arena, promete incendiar o campeonato!

Publicidade

Torcida do Coritiba – Fonte: Instagram/@coritiba

Jogos do Atheltico na Série B de 2025

O Athletico terá uma sequência desafiadora no primeiro turno. Confira os jogos do Furacão:

Paysandu (F)

Criciúma (C)

Cuiabá (F)

CRB (C)

Novorizontino (F)

Botafogo-SP (C)

Chapecoense (C)

Vila Nova (F)

Athletic (C)

Operário (F)

Atlético-GO (C)

Remo (C)

Avaí (F)

Coritiba (C)

Amazonas (F)

Goiás (C)

Volta Redonda (F)

Ferroviária (C)

América-MG (F)

Jogos do Coritiba na Série B de 2025

O Coritiba também terá jogos decisivos. Veja a tabela do Coxa:

Vila Nova (C)

Chapecoense (F)

Novorizontino (C)

Remo (F)

Operário (C)

Ferroviária (F)

Goiás (F)

América-MG (C)

Criciúma (F)

Avaí (C)

Botafogo-SP (F)

Atlético-GO (F)

Cuiabá (C)

Athletico (F)

Volta Redonda (C)

CRB (F)

Paysandu (C)

Athletic (F)

Amazonas (C)

Primeira rodada da Série B 2025:

A abertura do campeonato promete emoção:

Coritiba x Vila Nova

Goiás x Amazonas

Atlético-GO x Athletic-MG

Paysandu x Athletico

Avaí x Novorizontino

Criciúma x Operário

CRB x Chapecoense

América-MG x Botafogo-SP

Ferroviária x Remo

Volta Redonda x Cuiabá

Com a expectativa de grandes jogos e a busca incessante pelo acesso à Série A, a Série B de 2025 promete ser uma competição acirrada e emocionante. Os torcedores de Athletico e Coritiba já se preparam para apoiar suas equipes em busca do sucesso na temporada.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.