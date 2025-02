Confira as apostas do Fluminense para conquistarem vaga na semifinal do Carioca

O Fluminense está em busca de reforços para o confronto decisivo contra o Bangu, marcado para o próximo domingo, 23, no Maracanã. Este jogo é crucial para as pretensões do clube de alcançar as semifinais do Campeonato Carioca. Everaldo e Otávio, recém-chegados ao time, estão em processo de regularização e podem ser opções para o técnico Mano Menezes, conforme informações do “ge“.

Os dois jogadores já passaram por exames médicos e estão treinando no Centro de Treinamento Carlos Castilho. Para que possam participar do jogo contra o Bangu, é necessário que seus nomes sejam publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até sexta-feira, 21 de fevereiro. Segundo o regulamento do Campeonato Carioca, jogadores podem atuar se estiverem inscritos até o penúltimo dia útil antes do início da rodada e com registro no BID sem pendências até o último dia útil anterior à partida.

Quem é o uruguaio Lavega?

Outra possível novidade no time do Fluminense é o atacante uruguaio Lavega. Após a eliminação de sua seleção no Sul-Americano sub-20, ele é esperado no Rio de Janeiro e já está regularizado para jogar. A decisão sobre sua participação no jogo de domingo caberá à comissão técnica.

Quais são as chances do Fluminense na Taça Guanabara?

O Fluminense enfrenta o Bangu, que já está rebaixado, precisando de uma vitória para manter vivas as chances de classificação para as semifinais do Carioca. Além de vencer, o time tricolor depende de tropeços de Vasco ou Madureira. Existe ainda a possibilidade de avançar para a fase final mesmo que o Vasco vença, desde que o Fluminense consiga superar a diferença no saldo de gols.

Como funciona o regulamento do Campeonato Carioca?

O regulamento do Campeonato Carioca estipula que jogadores devem estar inscritos até o penúltimo dia útil antes da rodada e com o registro no BID sem pendências até o último dia útil anterior à partida. Este critério é crucial para a participação de novos reforços em jogos decisivos, como o confronto contra o Bangu.

Com a expectativa de reforços e a necessidade de resultados favoráveis, o Fluminense se prepara para um jogo que pode definir seu futuro na competição. A presença de novos jogadores como Everaldo, Otávio e possivelmente Lavega pode ser um diferencial na busca pela classificação.