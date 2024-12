Como o calendário vai ser um desafio para os clubes em 2025?

Em 2025, o futebol mundial enfrentará um desafio significativo: um calendário cada vez mais lotado. Isso afeta diretamente a condição física dos jogadores, principalmente devido ao aumento dos torneios internacionais e a novos formatos em campeonatos tradicionais, sobrecarregando os atletas e gerando preocupações no meio esportivo.

Publicidade

Um dos eventos mais impactantes é o Mundial de Clubes da FIFA, que será ampliado para 32 equipes, afetando o tempo de descanso dos jogadores europeus. O torneio será realizado imediatamente após uma temporada desgastante, devido ao novo formato da Liga dos Campeões da UEFA, resultando em mais partidas.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Impactos do Novo Formato do Mundial de Clubes

A ampliação do Mundial de Clubes implica em mais jogos, o que pode afetar o desempenho dos atletas ao longo da temporada. Europeus, em particular, terão suas férias de verão encurtadas. Este crescimento visa atender à demanda crescente por receitas e audiências, refletindo a comercialização crescente do futebol.

A expansão não só aumenta a carga sobre os jogadores, mas também obriga os clubes a modificar seus cronogramas para acomodar a quantidade de compromissos. Este cenário levanta questões sobre a necessidade de equilibrar o lado esportivo com o comercial, visando a saúde dos atletas.

Cenário para 2026: Copa do Mundo e Desafios Adicionais

Para 2026, espera-se mais complexidade, com a FIFA integrando 16 novas seleções na Copa do Mundo. O evento, sediado no Canadá, México e Estados Unidos, contará com 104 jogos, contra 64 das edições anteriores. Apesar de seguir a tendência de expansão dos eventos esportivos, isso levanta preocupações logísticas e sobre a condição dos jogadores.

Publicidade

A Arábia Saudita também se destaca na esfera futebolística global, com planos para sediar a Copa do Mundo em 2034, intensificando seus investimentos no esporte, o que pode alterar a dinâmica atual, criando novas oportunidades e desafios para clubes e atletas globalmente.

O Papel do VAR no Ritmo das Partidas

Além dos desafios logísticos, o VAR (árbitro assistente de vídeo) permanece um tópico controverso no futebol. Desenvolvida para aumentar a precisão das decisões, essa tecnologia altera o ritmo natural das partidas, gerando debates quanto à sua eficácia e impacto no jogo. As interrupções frequentes para revisões afetam a fluidez do futebol, exigindo adaptação de torcedores, jogadores e equipes técnicas.

Com a crescente complexidade dos torneios e o uso de tecnologia na arbitragem, o futebol se encontra em uma encruzilhada. As decisões atuais terão repercussões significativas no avanço deste esporte que conecta multidões globalmente.