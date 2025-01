Como foi a repercussão da goleada histórica da Argentina em cima do Brasil?

A Seleção Argentina sub-20 brilhou ao golear o Brasil por 6 a 0 em partida válida pelo Torneio Internacional, realizado no Uruguai. O resultado gerou repercussão na imprensa argentina, que celebrou o feito histórico da equipe.

Clarín, um dos principais jornais do país, destacou o triunfo com a manchete: “Surra histórica: Argentina atropela o Brasil no sub-20 com uma atuação espetacular”. O veículo exaltou o desempenho coletivo da seleção, com destaque para os jovens Ignacio Maestro Puch e Valentín Carboni, que marcaram gols decisivos.

Já o Olé, referência em esportes, apontou a goleada como um marco no futebol de base argentino, afirmando: “A nova geração brilha: goleada categórica sobre o Brasil sub-20”. O jornal também ressaltou a atuação segura da defesa argentina, que neutralizou os ataques brasileiros.

Placar final do jogo entre Brasil Sub-20 e Argentina Sub-20 – Fonte: @tntsportsbr

Como foi a partida?

A Argentina dominou o jogo desde o início, mostrando intensidade no ataque e eficiência na finalização. O placar foi inaugurado logo aos 6 minutos, e o Brasil, que teve dificuldade em se impor, não conseguiu reagir. O resultado final consolidou o bom momento da base argentina e acendeu o alerta para a Seleção Brasileira.

O Torneio Internacional reúne seleções sub-20 da América do Sul e é uma importante vitrine para jovens talentos. Para o Brasil, o revés serve como aprendizado e motivação para ajustar a equipe nos próximos desafios.

