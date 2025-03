A FIFA vai aderir à “Lei Wenger”? Veja o futuro da regra de impedimento

A regra do impedimento é um dos pilares do futebol, assegurando o equilíbrio entre ataque e defesa. No entanto, com o avanço da tecnologia, como o uso do VAR (Árbitro Assistente de Vídeo), decisões milimétricas têm gerado debates sobre a necessidade de ajustes nessa norma. Uma proposta significativa nesse sentido é a chamada “Lei Wenger”, idealizada por Arsène Wenger, ex-treinador do Arsenal e atual chefe de Desenvolvimento Global de Futebol da FIFA.

Publicidade

Desde que assumiu seu cargo na FIFA em 2019, Wenger tem se dedicado a repensar aspectos do jogo para torná-lo mais dinâmico e justo. Em 2020, ele sugeriu uma alteração na regra do impedimento, defendendo que um jogador só deveria ser considerado em posição irregular se tivesse o corpo inteiro à frente do penúltimo defensor, e não apenas qualquer parte do corpo com a qual pudesse marcar gol. Essa mudança visaria dar mais liberdade aos atacantes e reduzir a quantidade de decisões marginais.

FIFA – Créditos: depositphotos.com / taldav68

Como surgiu a proposta de mudança

A proposta de Wenger surgiu da necessidade de adaptar o futebol às novas tecnologias e ao desejo de tornar o jogo mais atrativo. A regra atual do impedimento muitas vezes resulta em decisões controversas, onde uma pequena parte do corpo do atacante pode invalidar um gol. Wenger acredita que, ao permitir que apenas o corpo inteiro à frente do penúltimo defensor configure impedimento, os atacantes teriam mais liberdade para se movimentar e criar jogadas.

Publicidade

Quais foram os resultados dos testes

A proposta de Wenger foi testada em divisões inferiores de países como Suécia, Itália e Holanda, apresentando resultados positivos. Esses testes mostraram que a mudança poderia aumentar a fluidez do jogo e beneficiar os times ofensivos. Com os resultados favoráveis, a FIFA avançou com a ideia, apresentando-a ao International Football Association Board (IFAB), entidade responsável pelas regras do futebol.

Quais são os impactos esperados da Lei Wenger

A adoção da “Lei Wenger” pode ter diversos efeitos no futebol:

Aumento de gols : Ao facilitar a ação dos atacantes, espera-se um incremento no número de gols por partida, tornando os jogos mais emocionantes.

: Ao facilitar a ação dos atacantes, espera-se um incremento no número de gols por partida, tornando os jogos mais emocionantes. Adaptação defensiva : As equipes defensivas precisarão ajustar suas estratégias, possivelmente adotando linhas defensivas mais altas para compensar a nova regra.

: As equipes defensivas precisarão ajustar suas estratégias, possivelmente adotando linhas defensivas mais altas para compensar a nova regra. Decisões arbitrais: A mudança reduziria a necessidade de intervenções do VAR em lances de impedimento, tornando o jogo mais fluido e diminuindo a margem para erros humanos.

Com essas mudanças, o futebol pode se tornar um esporte ainda mais dinâmico e emocionante, oferecendo novas oportunidades para atacantes brilharem e proporcionando aos torcedores partidas mais intensas e imprevisíveis.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.