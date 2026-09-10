O Bayern de Munique estreou com autoridade na UEFA Champions League 2026/27. Na tarde desta quinta-feira (10), jogando na Allianz Arena, a equipe bávara superou a forte retranca inicial do Bodo/Glimt para construir uma goleada impiedosa por 5 a 0. O que parecia um duelo truncado e dramático nos primeiros 45 minutos transformou-se em um verdadeiro passeio alemão na etapa final, impulsionado por uma atuação de gala do atacante Michael Olise.

Muralha amarela e o herói improvável

A primeira etapa foi um teste de paciência para os donos da casa. Postado em um ferrolho defensivo no esquema 5-4-1, o time norueguês cedeu a posse de bola, mas negou os espaços. Quando o Bayern conseguia infiltrar, esbarrava em uma atuação inspirada do goleiro Nikita Haikin. O arqueiro visitante operou milagres, salvando finalizações à queima-roupa de Musiala e Kimmich — este último ainda viu um chute rasante explodir na trave aos 35 minutos. A frustração bávara era evidente, mas o roteiro da partida sofreria uma reviravolta drástica no intervalo.

A lesão que mudou a história do jogo

Nos acréscimos do primeiro tempo, Haikin sofreu uma bolada e precisou ser substituído por Lund. A troca na meta norueguesa foi o estopim para a avalanche vermelha. Logo no primeiro minuto da etapa final, antes mesmo que o goleiro reserva pudesse se aquecer direito, o Bayern abriu o placar. Após finalização travada de Harry Kane, a bola sobrou limpa para Jamal Musiala, que bateu forte e cruzado para inaugurar o marcador e anotar seu primeiro gol na temporada.

O show de Michael Olise e o atropelo bávaro

Com a vantagem no placar e o Bodo/Glimt abalado, o time de Vincent Kompany encontrou o cenário perfeito para brilhar. Aos 16 minutos, Olise cobrou falta com precisão para Harry Kane desviar de cabeça e ampliar. A porteira estava aberta. Aos 32, Alphonso Davies aproveitou sobra na meia-lua e soltou uma bomba de perna esquerda para fazer o terceiro. A partir daí, o jogo virou o palco particular de Michael Olise. Aos 38 minutos, o francês recebeu na entrada da área e acertou um lindo chute colocado no ângulo, anotando um golaço. O domínio era tão absoluto que o zagueiro Bjortuft, do Bodo, acabou expulso com vermelho direto ao cometer falta em Olise, que sairia de cara para o gol. Ainda houve tempo para o golpe de misericórdia: nos acréscimos, após roubada de bola no ataque, Olise carregou com a canhota e fechou a conta em 5 a 0. Com o resultado maiúsculo, o Bayern de Munique soma seus primeiros pontos na Fase de Liga e mantém a tradição de estreias vitoriosas em competições europeias. Na segunda rodada, os bávaros viajam para enfrentar outro norueguês, o Viking. Já o Bodo/Glimt tentará a recuperação em casa, quando receberá o Borussia Dortmund.