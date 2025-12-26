Um estudo recente divulgado pelo Observatório do Futebol (CIES) listou os melhores jogadores jovens que atuam fora da “elite” europeia, composta por Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França. O ranking, que utiliza métricas de experiência acumulada e desempenho técnico, destaca nomes que já são realidade no Brasileirão e alvos constantes de gigantes internacionais. Entre os brasileiros mais bem colocados estão Pedrinho, ex-Corinthians e atualmente no Zenit, e Rayan, do Vasco.

O estudo foca em atletas nascidos a partir de 2005 e 2006. O atacante cruzmaltino é um dos grandes destaques do estudo. Aos 19 anos, Rayan é valorizado pela sua polivalência no ataque e pela experiência precoce em jogos de alta pressão na Série A. Foram 20 gols marcados em 57 partidas em 2025

O meia argentino Álvaro Montoro, que se tornou peça-chave no Botafogo, lidera as projeções de valorização financeira para 2026, sendo apontado como o jogador com maior potencial de revenda no atual elenco alvinegro.

Complementando os dados de desempenho, o CIES também projetou quem serão os jogadores que mais devem encarecer até junho de 2026. Estêvão tem seu valor de mercado crescendo, podendo chegar a 135,7 milhões de euros.

Fora do eixo sul-americano, o grande nome do estudo é o português Geovany Quenda, do Sporting. O jovem, que já tem acerto para se transferir ao Chelsea em 2026 por cerca de 40 milhões de libras, é citado como o melhor jovem sub-20 atuando na Europa fora das ligas principais, superando nomes de ligas como a holandesa e a belga.

Metodologia do estudo

O ranking do CIES não se baseia apenas em gols ou assistências, mas no Capital de Experiência. Este cálculo leva em conta minutos jogados em partidas oficiais nos últimos 365 dias, o nível de competitividade dos campeonatos disputados e a idade do atleta – quanto mais jovem e mais minutos, maior a pontuação).

A presença massiva de brasileiros ratifica a importância do Brasileirão como uma vitrine de altíssimo nível, onde jovens de 17 e 18 anos conseguem performar contra atletas veteranos e consolidados, o que acelera seu desenvolvimento tático e físico.

O top-1o dos melhores jovens fora da elite europeia

1. Givairo Read (holandês, 19 anos) – Feyenoord

2. Geovany Quenda (português, 18 anos) – Sporting

3. Caleb Yirenkyi (ganense, 19 anos) – Nordsjaelland

4. Rodrigo Mora (português, 18 anos) – Porto

5. Kees Smit (holandês, 19 anos) – AZ Alkmaar

6. Pedrinho (brasileiro, 19 anos) – Zenit

7. Rayan (brasileiro, 19 anos) – Vasco

8. Jorge Salinas (espanhol, 18 anos) – Racing Santander

9. Joane Gadou (francês, 18 anos) – RB Salzburg

10. Álvaro Montoro (argentino, 18 anos) – Botafogo