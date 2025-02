Com Neymar, Santos ultrapassa Flamengo

A contratação de Neymar pelo Santos FC em 2024 trouxe resultados impressionantes para o clube, especialmente no cenário digital. A presença do jogador catalisou um crescimento substancial nas redes sociais, posicionando o Santos como um dos clubes com maior expansão de seguidores no ano.

Em números absolutos, o Santos alcançou 4,8 milhões de novos seguidores com a chegada de Neymar. Essa conquista ultrapassou o recorde brasileiro anterior estabelecido pelo Flamengo, que havia ganhado 4,178 milhões de novos seguidores em 2023.

Neymar, Santos FC, Raul Baretta/Divulgação/Santos FC

Quais foram os resultados nas plataformas sociais?

A volta de Neymar impulsionou o Santos nas plataformas mais populares, como Instagram e TikTok. No Instagram, o número de seguidores saltou de 3,5 milhões para 6 milhões, enquanto no TikTok houve um acréscimo de 1,9 milhões de novos fãs. Destaca-se também o vídeo do abraço de Neymar com Mano Brown, que acumulou mais de 70 milhões de visualizações no Instagram.

Instagram: 500 milhões de visualizações em conteúdos sobre Neymar.

500 milhões de visualizações em conteúdos sobre Neymar. TikTok: 100 milhões de visualizações.

Qual o impacto para o programa Sócio Rei?

A influência de Neymar ultrapassou a esfera digital, refletindo-se em um aumento significativo no número de associados do clube. O programa Sócio Rei do Santos FC observou um acréscimo de 20 mil novos membros, elevando o total de associados a 70 mil. Esse crescimento demonstra o efeito positivo da contratação na base de apoio e engajamento do clube.

Perspectivas futuras para o Santos FC

Com uma presença social revitalizada e um programa de associação fortalecido, o Santos FC espera continuar capitalizando a visibilidade de Neymar. Esse impulso pode se traduzir em novas oportunidades de patrocínio, parcerias estratégicas e uma maior competitividade no cenário nacional e internacional.

A direção do clube deve considerar estratégias contínuas para manter esse novo público engajado e transformá-los em apoiadores de longo prazo, garantindo a sustentabilidade e o crescimento da marca Santos FC.