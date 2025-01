Com Lyon em crise, Textor breca busca por técnico no Botafogo

Apesar da temporada espetacular no ano passado, o Botafogo enfrenta desafios significativos para 2025. O Glorioso sofre com a busca por um técnico desde que Artur Jorge deixou o clube. John Textor, no entanto, se vê envolvido com a crise que vive o Lyon, também com SAF de sua propriedade.

Sem um planejamento definido, Textor chegou inclusive a pedir ajuda ao ex-presidente do clube, Durcésio Mello. Em entrevista ao GE, Durcésio revelou que recebeu uma ligação solicitando a indicação de treinador. O ex-presidente, contudo, recusou o pedido, citando experiências anteriores que o deixaram reticente.

“John, mesmo que eu tivesse [uma sugestão], eu não daria, porque não vou me meter nisso. Já sofri muito meme por falar que não conhecia o Tiquinho Soares, então agora eu prefiro não opinar. Eu até dava palpites de vez em quando, mas decidi não fazer isso mais. Em 2025, ainda não dei nenhum palpite e nem pretendo dar”, comentou Durcésio.

Além dos desafios no campeão do Brasileirão e da Libertadores em 2024, Textor também enfrenta dificuldades com seus outros clubes. O Lyon, por exemplo, foi eliminado de forma inesperada da Copa da França na última quarta-feira. Após empatar por 2 a 2 no tempo regulamentar, a equipe perdeu nos pênaltis para o Bourgoin-Jallieu, da quinta divisão francesa.

Outro ponto que complica a situação do Lyon é a proibição de contratar jogadores imposta pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (LFP). A punição, aplicada devido à grave situação financeira do clube, também inclui uma ameaça de rebaixamento caso as contas não sejam ajustadas até o final da temporada.

Mesmo em meio a esse cenário caótico, o argentino Thiago Almada, destaque do Botafogo em 2024, foi emprestado gratuitamente ao Lyon até o meio do ano. Almada conseguiu se transferir porque já havia assinado um pré-contrato antes da punição.

A situação é diferente para Luiz Henrique, que vai precisar abrir seu leque de opções. Inicialmente cogitado para o Lyon, deve seguir para um clube da Premier League ou a Fiorentina, que já apresentou uma proposta concreta.

