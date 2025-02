Com a chegada de Quinteros, jogadores do Grêmio perdem espaço, veja nomes

Desde que Gustavo Quinteros assumiu o comando técnico do Grêmio, o time tem passado por um período de ajustes e experimentações. Em seus primeiros dez jogos, o treinador utilizou 32 jogadores, o que demonstra sua busca por uma formação ideal e por alternativas táticas. Essa abordagem também indica possíveis mudanças no elenco, especialmente com a janela de transferências em andamento.

Quinteros já definiu uma espinha dorsal para a equipe, mas continua a integrar novos jogadores ao grupo. A vitória sobre o Juventude na semifinal do Gauchão marcou a estreia de Wagner Leonardo, enquanto outros reforços, como Lucas Esteves e Cristian Oliveira, começam a ganhar espaço. O técnico enfatiza a importância de todos os recém-chegados para fortalecer o time ao longo da temporada.

Quais são as preferências táticas de Quinteros?

Observando as primeiras partidas sob o comando de Quinteros, é possível identificar algumas preferências táticas. O treinador parece valorizar um meio-campo robusto, com Villasanti e Cuéllar como titulares frequentes. Edenilson e Camilo são opções imediatas, enquanto Dodi e Pepê também têm sido utilizados. Essa configuração sugere um foco em controle de jogo e solidez defensiva.

No ataque, a chegada de pontas como Olivera e Amuzu reduziu o espaço para jogadores como André Henrique, que tem sido adaptado para atuar pelas laterais. Braithwaite e Arezo são as principais opções para o centro do ataque, indicando uma preferência por atacantes com presença de área.

Quais jogadores podem deixar o Grêmio?

Com a janela de transferências aberta, o Grêmio avalia a situação de jogadores com pouco tempo de jogo. O lateral Wesley Costa, o volante Ronald e o goleiro Adriel ainda não entraram em campo e podem ser negociados. O meia Nathan, com apenas uma partida disputada, também está na lista de possíveis saídas.

O zagueiro Natã, que despertou interesse de outros clubes, atuou em apenas duas partidas completas. Com a concorrência no setor defensivo, sua continuidade no clube é incerta. A situação é semelhante para André Henrique, que recebeu sondagens após a chegada de novos pontas.

Como o Grêmio planeja o futuro do elenco?

O Grêmio está atento às situações contratuais de seus jogadores, especialmente aqueles com vínculos próximos do fim. O goleiro Adriel, por exemplo, pode ter seu contrato renovado. A diretoria busca equilibrar o elenco, garantindo que os jogadores mais utilizados continuem a contribuir significativamente.

Entre os atletas com mais minutos em campo, destacam-se Jemerson, Villasanti e Braithwaite. Esses jogadores formam a base da equipe de Quinteros, que continua a buscar o equilíbrio ideal entre experiência e juventude no plantel.

O que esperar do Grêmio na temporada 2025?

Com a janela de transferências se encerrando em breve, o Grêmio tem a oportunidade de ajustar seu elenco para o restante da temporada. A equipe de Quinteros busca não apenas resultados imediatos, mas também a construção de um time competitivo para os desafios futuros. A integração de novos jogadores e a definição de uma estratégia clara serão cruciais para o sucesso do Tricolor nos próximos meses.