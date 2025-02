Mais um clube brasileiro adere ao gramado sintético

Nos últimos anos, uma mudança significativa tem ocorrido nos estádios de futebol em todo o mundo: a transição do gramado natural para o gramado sintético. Este movimento reflete a busca por soluções que ofereçam maior durabilidade e menor custo de manutenção, mantendo, ao mesmo tempo, a qualidade do jogo. No Brasil, esta tendência não tem sido diferente.

Publicidade

A Arena Condá, situada em Chapecó, é um exemplo recente desse fenômeno. Conhecida por ser a casa da Chapecoense, a arena está em vias de adotar um gramado sintético, buscando modernizar suas instalações e oferecer melhores condições para jogadores e times visitantes. Com essa mudança, espera-se não só uma melhoria na infraestrutura, mas também um impacto positivo no desempenho das partidas realizadas no local.

Chapecoense vence o Coritiba. Fonte: Foto: JP Pacheco/ Coritiba



Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

O que impulsiona a troca do gramado natural pelo sintético?

A decisão por adotar um gramado sintético em um estádio passa por diversas considerações. Primeiramente, há a questão do custo-benefício. Enquanto o gramado natural requer cuidado constante, incluindo rega, corte, e tratamento contra pragas, o sintético oferece uma manutenção mais simples e menos onerosa. Além disso, a resistência do material sintético a diferentes condições climáticas é um fator crucial, especialmente em regiões com clima adverso.

Como funciona a transição para o gramado sintético?

Implementar um gramado sintético demanda planejamento e execução cuidadosos. Normalmente, o processo inicia com a remoção do gramado atual e a preparação da base. Esta etapa é fundamental, pois garante a estabilidade e a planura do novo revestimento. Empresas especializadas, como a Soccer Grass, são contratadas para instalar o material sintético, que possui características similares ao gramado natural, mas com a vantagem de uma durabilidade superior.

Quais são os benefícios do gramado sintético nos estádios?

Os benefícios do gramado sintético são inúmeros. Além da já mencionada redução de custos de manutenção, ele oferece uma superfície uniforme e estável para o jogo, minimizando a ocorrência de falhas que podem comprometer o desempenho dos atletas. Outro aspecto positivo é a capacidade de suportar um volume maior de eventos, aumentando a utilização do estádio sem comprometer a qualidade do gramado.

Publicidade

Os desafios da implementação do gramado artificial

No entanto, a implementação do gramado sintético não está isenta de desafios. Algumas críticas envolvem questões de calor, uma vez que a temperatura do material pode se elevar consideravelmente sob sol intenso. Além disso, há preocupações sobre o impacto ambiental na produção e descarte dos materiais sintéticos. Portanto, é importante que cada projeto seja cuidadosamente avaliado para mitigar esses fatores.

O futuro dos gramados em estádios de futebol

A transição para gramados sintéticos em estádios de futebol parece ser uma tendência que veio para ficar. Com as inovações contínuas no setor, espera-se que a tecnologia avance ainda mais, permitindo a combinação do melhor dos dois mundos – a estética e sensação de um gramado natural com a praticidade e resiliência do sintético. Dessa forma, os estádios poderão oferecer ambientes ideais para o esporte, beneficiando jogadores, clubes e torcedores.