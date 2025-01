Classificados, jogos e horários da semifinal da Copinha 2025

As semifinais da Copinha de 2025 estão definidas. Criciúma, São Paulo, Corinthians e Grêmio seguem na disputa pelo título, após garantirem vaga em jogos realizados no sábado, 18, e no domingo, 19.

O duelo entre o Tricolor Paulista e Tigre será o primeiro por vaga na decisão e foi marcado para esta terça-feira, 21h, às 19h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara. A partida terá transmissão da Cazé TV.

Já o duelo entre Corinthians e Grêmio está marcado para quarta-feira, 22. Porém, o horário e o local ainda não foram anunciados pela Federação Paulista de Futebol.

Nas quartas de final, o São Paulo passou pelo Cruzeiro, e o Criciúma eliminou a Ferroviária. O Timão superou o Vasco, já o Imortal garantiu sua vaga contra o Palmeiras, atual bicampeão.

A competição começou com 128 equipes. O torneio, disputado em jogos únicos no mata-mata, tem a grande final prevista para o dia 25 de janeiro, em celebração ao aniversário da cidade de São Paulo.

As quartas de final da Copinha

São Paulo 3×1 Cruzeiro

Criciúma 1×0 Ferroviária

Corinthians 1×0 Vasco

Grêmio 3×2 Palmeiras

