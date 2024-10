CBF divulga programação da seleção brasileira para data FIFA

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a agenda da seleção brasileira para a Data Fifa de novembro, que marca os últimos compromissos de 2024 nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Sob a orientação do técnico Dorival Júnior, o time enfrentará a Venezuela e o Uruguai.

A primeira partida será contra a Venezuela em 14 de novembro, em Maturín. A segunda está marcada para o dia 19 de novembro, contra o Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A lista oficial dos jogadores convocados será anunciada em 1º de novembro, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Planejamento da seleção para novembro

Conforme a programação, os 23 jogadores convocados iniciarão os treinos em Belém, Pará, a partir de 11 de novembro. As atividades ocorrerão no Estádio Mangueirão, escolhido estrategicamente pela proximidade com Maturín, onde será disputado o jogo contra a Venezuela.

A opção por Belém visa reduzir o desgaste por viagens longas. A localização permite um deslocamento de menos de três horas até o local da partida. Assim, a seleção viajará para Maturín no dia 14 de novembro, véspera do jogo.

Expectativas para os jogos das Eliminatórias

Depois de enfrentar a Venezuela, a seleção irá para Salvador em 15 de novembro. Na capital baiana, os preparativos para o jogo contra o Uruguai ocorrerão no Estádio Barradão. Esse amistoso é crucial para a performance nas Eliminatórias e para manter a sequência positiva sob o comando de Dorival Júnior.

Publicidade

O coordenador executivo Rodrigo Caetano destacou a relevância do apoio local, convocando os torcedores de Belém e Salvador a apoiarem a seleção durante a estadia nas cidades e no confronto na Fonte Nova.

Apoio da torcida

O apoio da torcida é fundamental para motivar os jogadores e gerar um clima positivo nos jogos. Além disso, um estádio cheio pode pressionar o adversário e oferecer energia extra para os donos da casa. Em Belém e Salvador, a participação do público local será um incentivo adicional para a equipe brasileira.

A CBF espera que a presença maciça na Arena Fonte Nova forneça suporte vibrante à equipe no confronto decisivo contra o Uruguai, influenciando positivamente o resultado.

Visão para 2026

À medida que se aproxima a Copa do Mundo de 2026, estas partidas são decisivas para assegurar uma vaga no torneio. A Seleção busca não só a classificação, mas também um desempenho consistente e aprimorado que represente o trabalho de Dorival Júnior e sua equipe técnica.

Os jogos oferecem uma chance de avaliar o elenco e testar novas táticas em um ambiente competitivo, preparando a seleção para futuros desafios internacionais.